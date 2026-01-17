El Acuerdo relativo a la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) tiene como objetivo el uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales. De acuerdo con la Organización Marítima Internacional (OMI), el primer tratado mundial para proteger la vida marina en aguas internacionales entrará en vigor este 17 de enero , con lo que se aplicarán normas jurídicamente vinculantes para el uso y la gestión sostenibles de los recursos marinos en alta mar.
Formalmente conocido como el Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ), el tratado aborda:
Al respecto, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, acogió con satisfacción este hito: "El mundo ha demostrado que los países pueden unirse en torno a una visión común y crear un marco para gestionar los océanos de forma sostenible, garantizando al mismo tiempo que sus beneficios se repartan de manera equitativa entre toda la humanidad. Ahora debemos seguir trabajando juntos para poner en práctica estas normas. La OMI está dispuesta a apoyar la implantación del BBNJ dentro de su ámbito de competencia".
Transporte marítimo y protección del medio marino en alta mar
Los buques que navegan por los océanos de todo el mundo están sujetos a estrictas normas ambientales y de seguridad, que se aplican durante toda su travesía.
La OMI ha elaborado más de 50 tratados vinculantes a nivel mundial y otras medidas para apoyar el uso sostenible de los océanos por parte del transporte marítimo, que se aplican mediante un sistema bien establecido de supervisión por parte de los Estados de abanderamiento, de los Estados ribereños y de los Estados rectores de puertos.
Los instrumentos de la OMI que contribuyen activamente a la conservación de la diversidad biológica marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional incluyen, entre otros:
Actualmente se está elaborando un nuevo marco jurídicamente vinculante para abordar las incrustaciones biológicas de los buques y reducir al mínimo la transferencia de especies acuáticas invasivas.
Además, la OMI ha adoptado numerosas medidas de protección, entre ellas la designación de zonas marinas especialmente sensibles (ZMES), zonas especiales y zonas de control de las emisiones, en las que se aplica un alto nivel de protección y normas más estrictas para prevenir la contaminación marina. La OMI también ha publicado directrices sobre la protección de la vida marina frente al ruido submarino de los buques.
El Acuerdo BBNJ entrará en vigor tras su adopción en junio de 2023, culminando así décadas de negociaciones y labores preparatorias. Hasta la fecha, más de 80 países han ratificado el Acuerdo.
Por MundoMaritimo
Países miembros de la ONU urgen ratificación del Tratado de Alta Mar a fin de proteger la biodiversidad marina
Tratado sobre Biodiversidad en Alta Mar de la ONU comenzará a regir en enero de 2026
