El Tratado sobre la Biodiversidad en Alta Mar de la ONU también conocido como Acuerdo BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction), comenzará a regir el 17 de enero de 2026, instaurando por primera vez un marco jurídicamente vinculante para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Estas zonas representan cerca de la mitad de la superficie del planeta.
A partir de la fecha indicada, los Estados que hayan ratificado el acuerdo deberán iniciar la aplicación de una serie de compromisos. Entre ellos figuran la promoción de los objetivos del Tratado en foros internacionales, la cooperación en investigación marina, el intercambio de información científica y tecnológica, y la garantía de que las evaluaciones de impacto ambiental de actividades planificadas se ajusten a los estándares establecidos en el instrumento.
El tratado busca establecer normas comunes y mecanismos de cooperación para:
Aunque varias de las estructuras institucionales del Tratado, como la Secretaría y el Mecanismo de Intercambio de Información, continúan en proceso de diseño, diversas obligaciones comenzarán a aplicarse de inmediato.
El inicio de su vigencia representa un cambio significativo en la gobernanza internacional del océano, al establecer un marco común para la protección y uso sostenible de recursos marinos en alta mar, cerrando, de este modo, un vacío legal histórico: la falta de reglas vinculantes específicamente diseñadas para proteger la vida marina en alta mar, fuera de jurisdicciones nacionales — donde se concentra la mayor parte de la superficie oceánica del planeta.
Institucionalidad del acuerdo
El tratado fue negociado dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR / UNCLOS), que es el principal marco jurídico internacional que regula los océanos, sus recursos y la conducta de los estados en ellas.
La negociación se llevó adelante en conferencias intergubernamentales en la ONU, con la participación de Estados Miembros, organizaciones de la sociedad civil, científicos y grupos sectoriales.
Una vez que fue adoptado y abierto a firma, alcanzó el número requerido de ratificaciones para su entrada en vigor. Su implementación estará coordinada por organismos y mecanismos establecidos por la propia ONU, con cooperación de entidades como la Secretaría de la CONVEMAR.
