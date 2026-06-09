La Organización Marítima Internacional (OMI) hizo un llamado a sus 176 Estados Miembros y a la industria naviera mundial para fortalecer la implementación de medidas destinadas a proteger el medio marino, en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, celebrado el 8 de junio.

A través de un mensaje en video, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, destacó la responsabilidad que tiene el transporte marítimo en la protección de los océanos. “En la OMI tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger el océano. Dado que el transporte marítimo es uno de los principales usuarios del espacio oceánico, nos enfocamos en fortalecer nuestro marco regulatorio para reducir la contaminación y abordar nuevos desafíos, como el ruido radiado submarino y las especies transfronterizas”, señaló.

Asimismo, enfatizó que el desafío actual no solo consiste en establecer regulaciones, sino también en garantizar su aplicación efectiva, en línea con el lema del Día Marítimo Mundial para el período 2026-2027: “De la política a la práctica: impulsando la excelencia marítima”.

Marco regulatorio para la protección de los océanos

La OMI recordó que, durante décadas, ha desarrollado un conjunto de instrumentos internacionales destinados a prevenir la contaminación, proteger la vida marina y promover un transporte marítimo más seguro y sostenible.

Entre ellos destacan el convenio Convenio MARPOL, orientado a prevenir la contaminación marina generada por los buques; el Convenio para la Gestión del Agua de Lastre y el Convenio sobre Sistemas Antiincrustantes, ambos enfocados en limitar la propagación de especies acuáticas invasoras; el Convenio de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques; y el Convenio y Protocolo de Londres sobre el vertimiento de desechos al mar.

Avances recientes

En materia de contaminación por plásticos, la organización destacó la adopción de la Estrategia 2026 y del Plan de Acción para Abordar la Basura Marina Procedente de los Buques, reafirmando el objetivo de alcanzar cero descargas de residuos plásticos al mar desde las embarcaciones para 2030.

Respecto del ruido radiado submarino, los Estados Miembros acordaron extender hasta 2028 la fase de prueba de las directrices revisadas para reducir este tipo de emisiones acústicas generadas por el transporte marítimo, debido a sus efectos adversos sobre la vida marina. Además, se prevé la realización de un estudio que servirá de base para futuras medidas regulatorias.

En paralelo, la OMI informó que sus Estados Miembros alcanzaron un acuerdo para desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante e independiente destinado al control y gestión de la bioincrustación de los buques, con el objetivo de minimizar la transferencia de especies acuáticas invasoras y proteger la biodiversidad marina.

Finalmente, la organización indicó que continúan las discusiones sobre nuevas regulaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del transporte marítimo, reforzando el vínculo entre la acción climática y la protección de los océanos.

Por MundoMaritimo