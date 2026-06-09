La Organización Marítima Internacional (OMI) hizo un llamado a sus 176 Estados Miembros y a la industria naviera mundial para fortalecer la implementación de medidas destinadas a proteger el medio marino, en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, celebrado el 8 de junio.
A través de un mensaje en video, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, destacó la responsabilidad que tiene el transporte marítimo en la protección de los océanos. “En la OMI tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger el océano. Dado que el transporte marítimo es uno de los principales usuarios del espacio oceánico, nos enfocamos en fortalecer nuestro marco regulatorio para reducir la contaminación y abordar nuevos desafíos, como el ruido radiado submarino y las especies transfronterizas”, señaló.
Asimismo, enfatizó que el desafío actual no solo consiste en establecer regulaciones, sino también en garantizar su aplicación efectiva, en línea con el lema del Día Marítimo Mundial para el período 2026-2027: “De la política a la práctica: impulsando la excelencia marítima”.
Marco regulatorio para la protección de los océanos
La OMI recordó que, durante décadas, ha desarrollado un conjunto de instrumentos internacionales destinados a prevenir la contaminación, proteger la vida marina y promover un transporte marítimo más seguro y sostenible.
Entre ellos destacan el convenio Convenio MARPOL, orientado a prevenir la contaminación marina generada por los buques; el Convenio para la Gestión del Agua de Lastre y el Convenio sobre Sistemas Antiincrustantes, ambos enfocados en limitar la propagación de especies acuáticas invasoras; el Convenio de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques; y el Convenio y Protocolo de Londres sobre el vertimiento de desechos al mar.
Avances recientes
En materia de contaminación por plásticos, la organización destacó la adopción de la Estrategia 2026 y del Plan de Acción para Abordar la Basura Marina Procedente de los Buques, reafirmando el objetivo de alcanzar cero descargas de residuos plásticos al mar desde las embarcaciones para 2030.
Respecto del ruido radiado submarino, los Estados Miembros acordaron extender hasta 2028 la fase de prueba de las directrices revisadas para reducir este tipo de emisiones acústicas generadas por el transporte marítimo, debido a sus efectos adversos sobre la vida marina. Además, se prevé la realización de un estudio que servirá de base para futuras medidas regulatorias.
En paralelo, la OMI informó que sus Estados Miembros alcanzaron un acuerdo para desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante e independiente destinado al control y gestión de la bioincrustación de los buques, con el objetivo de minimizar la transferencia de especies acuáticas invasoras y proteger la biodiversidad marina.
Finalmente, la organización indicó que continúan las discusiones sobre nuevas regulaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del transporte marítimo, reforzando el vínculo entre la acción climática y la protección de los océanos.
Por MundoMaritimo
OMI: "Nuestros océanos, nuestra obligación, nuestra oportunidad" es el lema del Día Marítimo Mundial de 2025
Día Mundial de los Océanos: La OMI busca eliminar o reducir al mínimo los efectos adversos de los buques
3719 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.