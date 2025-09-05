La conferencia internacional centrada en los derechos humanos, la seguridad y el bienestar de la gente de mar, celebrada en Manila (Filipinas) del 1 al 3 de septiembre abordó el tema: “Nadie abandonado a su suerte: las tripulaciones en la encrucijada del comercio, los conflictos y el cambio”. La reunión destacó la importancia de mantener los esfuerzos para reforzar los mecanismos de protección de la gente de mar, reconociendo su papel fundamental en las cadenas de suministro mundiales y en la economía en general.
En esa línea, Mariana Noceti, responsable del Programa de Mujeres en el Sector Marítimo de la OMI, participó en la conferencia para debatir sobre la igualdad de género en la industria marítima. Destacó el apoyo continuo de la OMI al empoderamiento de las mujeres y subrayó la importancia de la Encuesta sobre las Mujeres en el Sector Marítimo como herramienta fundamental para seguir los avances.
Además, resaltó las iniciativas de la Organización, como las becas específicas para cada género, la formación técnica avanzada para mujeres de países en desarrollo y la creación de redes profesionales, y señaló que las ocho asociaciones de mujeres en el sector marítimo (WIMA) establecidas por la OMI son fundamentales para crear entornos sin barreras para las mujeres en el sector.
Subrayó además que la verdadera igualdad de género beneficia tanto a las mujeres como a los hombres, ya que fomenta lugares de trabajo seguros, respetuosos e inclusivos en los que se valoran todas las opiniones.
La conferencia sirvió de plataforma para que altos funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales y partes interesadas del sector marítimo debatieran los principales desafíos a los que se enfrentan las tripulaciones, sus implicaciones para la resiliencia y la sostenibilidad continuada del transporte marítimo mundial, y las estrategias para avanzar.
La conferencia concluyó con la adopción de la Declaración de Manila sobre los derechos humanos, la seguridad y el bienestar de los marinos. La declaración afirma que los derechos humanos se aplican a todos los tripulantes, independientemente de su nacionalidad, buque o jurisdicción. En ella se pide una mayor cooperación entre los gobiernos, los armadores y las organizaciones internacionales para garantizar el bienestar de los marinos.
