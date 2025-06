El 25 de junio, al conmemorarse el Día de la Gente de Mar, diversas organizaciones e instituciones del ámbito marítimo-portuario han reforzado el llamado a reconocer el rol fundamental que desempeñan los tripulantes en el comercio internacional. En ese sentido, la frase: “Sin gente de mar no hay transporte marítimo y sin transporte marítimo no existe el comercio” ha sido destacada por María Dixon, CEO de ISM Shipping Solutions como símbolo de reivindicación.

En 2019, mucho antes de la pandemia, Dixon compartió públicamente en LinkedIn el mensaje “Sin transporte marítimo → No hay consumo” (No Shipping = No Shipping) , para destacar el papel invisible pero fundamental de los tripulantes en el comercio global. Luego, sostiene, durante el momento más duro de la crisis del COVID-19 en 2020, ese mensaje tomó una forma más clara y urgente.

En esa línea, María Dixon en 2020 compartió en sus redes una reflexión a propósito de la difícil situación que enfrentaban miles de tripulantes varados en alta mar. “La frase surgió en inglés – ‘No Seafarers, No Shipping, No Shipping’ – que traducida significa ‘Sin gente de mar no hay transporte marítimo y sin transporte marítimo no existe el comercio’. No era un eslogan. Era un grito de conciencia, de humanidad y de justicia”, recordó la ejecutiva.

Desde entonces, el mensaje ha sido adoptado por distintos actores del sector marítimo global como una expresión concreta del reconocimiento a la labor de las tripulaciones. “Esta frase nos recuerda que detrás de cada contenedor, cada entrega, cada producto en una estantería, hay seres humanos. Hombres y mujeres que enfrentan fatiga, largos periodos lejos de sus familias y desafíos crecientes para que el mundo siga funcionando”, agregó Dixon.

“Que no dejemos de repetirlo—no como un lema vacío, sino como un recordatorio vital”, concluyó la CEO de ISM Shipping Solutions.

Cabe recordar que el Día de la Gente de Mar fue instaurado por la Organización Marítima Internacional (OMI) en 2010 con el objetivo de visibilizar la contribución de los trabajadores marítimos al desarrollo económico mundial.

Por MundoMaritimo