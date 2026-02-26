El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 entrará en vigor en febrero de 2027, cerrando así una brecha que existía desde hacía mucho tiempo en el marco mundial de seguridad marítima. El documento establece normas de seguridad obligatorias para más de 45.000 buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros, según datos de la FAO, contribuyendo a prevenir siniestros, mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores, aumentar la competitividad y proteger el medio marino.
El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, celebró este hito y declaró: “Miles de pescadores pierden la vida cada año mientras trabajan para satisfacer la creciente demanda mundial de pescado y productos pesqueros. El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 contribuirá a proteger a las tripulaciones pesqueras al tiempo que salvaguardará los buques".
Argentina se adhiere al Acuerdo de Ciudad del Cabo
Argentina se convirtió en el último país en adherirse al Acuerdo, cuandoMariana Edith Plaza, Embajadora del país sudaméricano en el Reino Unido, depositó el instrumento de adhesión el 24 de febrero de 2026 en la sede de la OMI en Londres.
Esto eleva el número total de adhesiones de los Estados Miembros a 28, lo que representa 3.754 buques de eslora igual o superior a 24 metros. El Acuerdo de Ciudad del Cabo entrará en vigor 12 meses después de que al menos 22 Estados, que representen en conjunto 3.600 buques pesqueros que cumplan los requisitos, normalmente buques de navegación marítima que operan en alta mar, manifiesten su consentimiento en obligarse por el tratado.
Garantizar la seguridad de los pescadores y los buques
Una vez en vigor, los Estados Partes deberán incorporar las disposiciones del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 a su legislación nacional y aplicarlas como cualquier otra ley.
Los Estados del pabellón deben garantizar que los buques inscritos en sus registros cumplan con los requisitos, mientras que los Estados rectores del puerto tienen derecho a inspeccionar los buques extranjeros en sus puertos para verificar el cumplimiento de las prescripciones del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012. Estas normas abarcan el proyecto, la construcción, el equipo y la inspección de los buques pesqueros, así como la estabilidad y la navegabilidad asociada, la maquinaria y las instalaciones eléctricas, los dispositivos de salvamento, la protección contra incendios y los equipos de comunicaciones.
Más allá de la seguridad, también se espera que el Acuerdo contribuya a reducir la contaminación marina por plásticos procedente de artes de pesca abandonadas o perdidas.
Cuatro pilares para la seguridad de los buques pesqueros
El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 es la culminación de décadas de trabajo de la OMI, basándose en instrumentos internacionales anteriores que no entraron en vigor, como el Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros de 1977 y el Protocolo de Torremolinos de 1993. El tratado entrará en vigor en 2027, casi 15 años después de su adopción en 2012.
El Acuerdo de Ciudad del Cabo representa el cuarto pilar de la seguridad mundial de los buques pesqueros, junto con los siguientes instrumentos clave, todos ellos en vigor:
Estados contratantes
Con la adhesión de Argentina, los 28 Estados contratantes del Acuerdo de Ciudad del Cabo, que representan 3.754 buques pesqueros que cumplen los requisitos, son los siguientes: Alemania, Argentina, Bélgica, Belice, Congo, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Ghana, Islandia, Islas Cook, Islas Salomón, Japón, Kenya, Namibia, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Perú, Portugal, República de Corea, Saint Kitts y Nevis, Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica y Vanuatu.
