Desde el 1 de enero de 2026 se encuentran en vigor nuevos requisitos obligatorios de seguridad para los cabrestantes de manejo de anclas y sus equipos asociados, establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI) mediante la incorporación de la Regulación II-1/3-13 al Convenio SOLAS. La normativa aplica a determinados buques que operan en actividades offshore y no está relacionada con el manejo de las anclas propias de navegación, informó DNV.
Las disposiciones alcanzan a buques que cuenten con certificado de seguridad de construcción —incluidos los certificados CCC, CSSC o PSSC— y a aquellas naves con capacidad para instalar, disponer, desplazar o retirar anclas de unidades offshore e instalaciones submarinas, como buques de servicio offshore y remolcadores de manejo de anclas.
Para cumplir con la regulación, los cabrestantes de manejo de anclas y los equipos asociados deben estar diseñados, construidos e instalados conforme a las normas de la sociedad de clasificación del buque o a estándares equivalentes. Los equipos no certificados instalados con anterioridad al 1 de enero de 2026 no requieren certificación retroactiva y pueden ser cubiertos mediante una declaración factual.
Asimismo, la normativa exige la realización de pruebas y exámenes exhaustivos con periodicidad anual y cada cinco años, además de pruebas ocasionales cuando sea necesario, por ejemplo, tras reparaciones, modificaciones o alteraciones. Los equipos también deben estar sujetos a programas regulares de mantenimiento e inspección.
La aplicación de estos requisitos se produce al momento de la entrega de un buque nuevo, en la instalación de nuevos cabrestantes de manejo de anclas o, como máximo, en la primera inspección de renovación de clase que se complete después del 1 de enero de 2026. En el caso de naves nuevas entregadas a partir de esa fecha, los cabrestantes instalados deben cumplir íntegramente con la nueva regulación. Para buques cuya quilla haya sido colocada y cuyos cabrestantes hayan sido entregados antes de esa fecha, se contempla la aplicación del régimen para aquellos equipos certificados bajo notaciones específicas de buques de servicio offshore.
Cualquier cabrestante de manejo de anclas que se instale a partir de 2026 requiere certificación que demuestre su conformidad con los nuevos requisitos. En el caso de flotas ya en operación, la transición al nuevo esquema se aplica normalmente en la primera inspección de renovación de clase realizada desde 2026.
Esquema de inspección y certificación
En este contexto, DNV definió un esquema de inspección y certificación alineado con la nueva regulación y ha establecido la emisión de requerimientos retroactivos para recordar a los armadores la obligación de presentar la documentación correspondiente de los equipos afectados. La información de cumplimiento se integra en sistemas electrónicos de gestión de flota, donde se reflejan los certificados, inspecciones y eventuales observaciones.
Las inspecciones periódicas y pruebas mantienen un alcance similar al de las notaciones de clase existentes para buques de manejo de anclas. En caso de detectarse deficiencias, estas se registran como observaciones asociadas al certificado del equipo, especificando si el uso del mismo puede continuar o debe suspenderse, según la criticidad del hallazgo. La suspensión por observaciones vencidas afecta únicamente al uso del equipo, sin implicar la suspensión del buque ni de sus certificados estatutarios.
Con el fin de armonizar los procesos, las inspecciones de cabrestantes se coordinan con las inspecciones de clase y estatutarias, integrándose por defecto a los reconocimientos anuales y de renovación. Este enfoque busca reducir visitas a bordo y facilitar la planificación de pruebas y reparaciones dentro de los ciclos habituales de mantenimiento.
Por MundoMaritimo
