El comercio mundial de bienes mantuvo un desempeño resiliente durante el primer semestre de 2026 pese a las presiones derivadas del conflicto en Medio Oriente y el aumento de los precios de la energía, según el más reciente Barómetro sobre el Comercio de Bienes de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El indicador general alcanzó los 101,7 puntos, levemente por debajo de los 102,3 registrados en enero, lo que podría anticipar una moderación en el ritmo de crecimiento. Sin embargo, el resultado permanece por encima de la línea base de 100 puntos, reflejando que los volúmenes de comercio continúan situándose sobre la tendencia histórica.
Entre los componentes analizados, el transporte marítimo de contenedores mantuvo señales de expansión con un índice de 102,4 puntos. Aunque la cifra refleja un crecimiento más moderado que en meses anteriores, sigue evidenciando una evolución positiva de la actividad asociada al movimiento global de carga contenerizada. De igual forma, el transporte aéreo de carga registró 102,2 puntos.
La OMC indicó que el impacto negativo del conflicto en Medio Oriente parece haber sido parcialmente compensado por el aumento de la demanda de componentes electrónicos vinculados a las inversiones en inteligencia artificial (IA). Este segmento alcanzó un índice de 105,5 puntos, convirtiéndose en el principal motor del comercio mundial durante el período.
En contraste, los índices de materias primas agrícolas y productos automotrices se situaron ligeramente por debajo de la tendencia, con 98,9 y 99,8 puntos, respectivamente. Por su parte, el índice de órdenes de exportación alcanzó 100,5 puntos, manteniéndose en terreno expansivo.
Según la organización, el conjunto de indicadores continúa mostrando una evolución estable del comercio global, pese a un entorno marcado por tensiones geopolíticas y elevados costos energéticos.
Las proyecciones más recientes de la OMC estiman que el comercio mundial de bienes crecerá 1,9% durante 2026 bajo un escenario base. Sin embargo, en un escenario de precios energéticos elevados asociados al conflicto en Medio Oriente, la expansión podría moderarse hasta 1,4%. La entidad agrega que la continuidad de las inversiones en inteligencia artificial podría aportar hasta 0,5 puntos porcentuales adicionales al crecimiento previsto.
La organización recordó además que el comercio mundial registró una fuerte expansión durante el primer trimestre de 2025, impulsada por compras anticipadas ante posibles alzas arancelarias. Posteriormente, el crecimiento se desaceleró, aunque se mantuvo por encima de las expectativas gracias al aumento de la demanda de bienes relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial.
Por MundoMaritimo
Transporte marítimo de contenedores muestra un crecimiento por encima de la tendencia según la OMC
Transporte marítimo de contenedores se mantiene ligeramente bajo la tendencia del Barómetro de la OMC
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