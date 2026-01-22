CMA CGM, junto con Cosco Shipping, Evergreen y OOCL, presentó la oferta operativa “OCEAN Alliance DAY 10 Product”, vigente desde este 2026, la cual consolida su estructura de servicios. El anuncio se realizó en el marco de la Convención entre Navieras y Puertos de OCEAN Alliance, celebrada entre el 20 y el 21 de enero.
La red de Ocean Alliance operará un total de 41 servicios en las principales rutas comerciales Este-Oeste, con el despliegue de 394 portacontenedores. De ese total, 130 unidades corresponden a la flota de CMA CGM. La capacidad agregada de la alianza alcanza los 5,3 millones de TEUs.
Para el comercio entre Asia y el norte de Europa, la alianza prevé siete servicios que conforman la oferta con mayor cobertura portuaria en esa ruta, tanto en origen como en destino. En este segmento operarán 102 buques, de los cuales 30 serán aportados por CMA CGM. Entre Asia y el Mediterráneo se dispondrán cuatro servicios, con un total de 54 buques, incluidos 26 de CMA CGM.
En la ruta Transpacífico, Ocean Alliance ofrecerá 22 servicios. Ocho de ellos conectarán Asia con la costa este de Estados Unidos, con 100 buques en operación, mientras que 14 enlazarán Asia con la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, con un despliegue de 99 naves. En ambos casos, CMA CGM participa con 41 y 25 buques respectivamente.
La red también contempla tres servicios entre Asia y puertos del Golfo Pérsico, operados con 21 buques, y tres servicios transatlánticos entre el norte de Europa y la costa este de Estados Unidos, con un total de 18 unidades. Los dos servicios directos entre Asia y el mar Rojo permanecen suspendidos hasta nuevo aviso. En esa ruta, la carga continúa siendo movilizada por CMA CGM a través de un servicio independiente operado fuera del esquema de la alianza.
La presentación de la nueva oferta operativa se enmarca en la continuidad del acuerdo entre CMA CGM, Cosco Shipping, Evergreen y OOCL, cuya vigencia se extiende al menos hasta 2032. Desde su creación en 2017, Ocean Alliance ha desarrollado una red que conecta Asia con Europa del Norte, el Mediterráneo, Medio Oriente y las costas este y oeste de América del Norte, mediante recaladas directas y tiempos de tránsito optimizados.
En paralelo, CMA CGM informó que mantiene su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y que se prepara para operar cerca de 200 portacontenedores propulsados con energías de baja emisión hacia 2031, parte de los cuales ya se encuentran integrados a la red de Ocean Alliance.
Por MundoMaritimo
