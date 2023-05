En un momento en que las tarifas de fletes han pasado por un vaivén de altos y bajos, los transportistas echan mano a la gestión de la capacidad para controlar el desplome de los abultados precios disfrutados durante la pandemia. Así, las salidas en blanco han sido una herramienta comúnmente utilizada para este fin, pero a medida que los valores de los fletes se mantienen estables, los transportistas moderan la intensidad de esta actividad. De este modo, en el mes de mayo hubo 32 navegaciones canceladas, representando un total de 285.655 TEU de capacidad, según datos de Journal of Commerce.

Esta acción llega luego de la aplicación de una serie de recortes ad hoc a los servicios de los buques transpacíficos en abril, en un intento de impulsar las tarifas spot. Por eso, mayo instó a los transportistas marítimos a dar marcha atrás con menos recortes y una pauta más regular de convertir los servicios semanales en quincenales. Como resultado de estos cambios de servicio, las tarifas parecen haber encontrado un suelo, según los expertos del mercado, aunque no se espera un aumento significativo hasta que la demanda sea más fuerte.

Corredor Lejano Oriente – Brasil

Una medida que, ciertamente, resultaría útil en la ruta Lejano Oriente—Brasil, donde la diferencia entre las tarifas spot y de contratos se sitúa apenas en US$89/FEU, según datos publicados en el más reciente Weekly Container Rate Update Week 21 de Xeneta, en referencia a la volatilidad de las tarifas en el corredor Lejano Oriente- Brasil.

“Brasil es un ejemplo de libro del tipo de condiciones de mercado desafiantes a las que pueden enfrentarse los cargadores, especialmente en Sudamérica. Esto puede plantearles decisiones difíciles, como prorrogar los contratos a largo plazo existentes y añadir volúmenes, o subirse a la ‘ola de tarifas spot’ con volúmenes más bajos y contratos a corto plazo para adaptarse a los cambios repentinos. Acceder a los datos correctos, como todos aprendimos en los años de COVID-19, es clave para tomar las mejores decisiones empresariales”, puntualiza Xeneta.

Menor demanda de contenedores

La cancelación de navegaciones en abril obedeció también a una menor demanda de contenedores en marzo, especialmente en la ruta de importaciones estadounidenses procedentes de Asia, que no han dejado de caer a un ritmo que fluctúa en torno al -20% interanual, según informa Sea Intelligence. “Esto se ha explicado a menudo por la corrección de los inventarios estadounidenses. Sin embargo, desde el punto de vista de las ventas, los datos de la Oficina del Censo de EE.UU. muestran claramente que el proceso de liquidación de inventarios no avanza con rapidez. Dado que la inflación afecta tanto a las ventas como a los inventarios, la relación entre inventarios y ventas no se ve afectada por la inflación. Los datos muestran que, en el caso de los fabricantes, el tamaño de los inventarios se ha estancado y, desde luego, no está disminuyendo. En cambio, tanto minoristas como mayoristas registran una tendencia al alza. Esto significa que el tamaño de los inventarios en relación con las ventas sigue aumentando, y si se está produciendo alguna corrección subyacente de los inventarios, es claramente insuficiente”, lee el análisis.

Todo apunta a que la cadena de suministro se estaría acercando a la normalización, o más bien, una estabilización dentro del parámetro de ‘nueva normalidad’. Una explicación alternativa podría ser la normalización de los hábitos de consumo. El auge de las importaciones estadounidenses en 2020-2021 se debió en cierta medida a que los consumidores dejaron de gastar en servicios para gastar en bienes, lo que también aumenta el volumen de contenedores. Una inversión de este comportamiento del gasto supondría un impacto negativo en los volúmenes de contenedores durante bastante más tiempo y, en consecuencia, la próxima temporada alta de 2023 podría resultar inexistente.

Por MundoMaritimo