A solo una semana de su inauguración, TOC Américas 2025 se alista para reunir en Panamá a los principales actores del transporte marítimo, terminales y la logística de América Latina y el mundo. Durante tres días —del 21 al 23 de octubre, en el Panama Convention Center—, el evento ofrecerá un programa de conferencias, una exhibición de tecnología e innovación y actividades de networking de alto nivel, consolidándose como el foro más importante del sector en la región.
Organizado bajo el lema “Trade, Tariffs & Tensions… ¿Cómo avanzamos?”, TOC Américas 2025 abordará los grandes desafíos que enfrenta la industria en un año marcado por la inestabilidad del comercio global, las tensiones geopolíticas, las nuevas alianzas navieras, la transición energética y los cambios tecnológicos.
La conferencia Container Supply Chain (CSC) Live, impulsado por TOC Américas, presentará un programa editorial de tres jornadas temáticas: Un día para el Comercio (21 de octubre), centrado en el futuro de Panamá como hub logístico, las perspectivas del intercambio marítimo y la gestión de la cadena de frío en exportaciones alimentarias. Un día para el Crecimiento (22 de octubre), con foco en infraestructura portuaria, sostenibilidad y vinculación entre puerto, hinterland y comunidad. Un día para la Innovación (23 de octubre), dedicado a los ecosistemas tecnológicos que impulsan la eficiencia y sostenibilidad portuaria, y al fortalecimiento de una red comercial intraamericana.
Paralelamente, el programa TECH TOC profundizará en las innovaciones tecnológicas que están transformando las operaciones portuarias, desde equipos inteligentes y automatización hasta soluciones digitales para la gestión logística.
En tanto, la Exhibición comercial, que acompaña al evento, reunirá a fabricantes de equipamiento portuario, proveedores de software, autoridades portuarias, operadores de terminales y firmas consultoras, que presentarán los últimos avances en tecnología y servicios para la cadena marítimo-portuaria.
La lista de sponsors y colaboradores confirma el alto nivel de la cita. Entre los patrocinadores principales destacan Panama Ports Company (PPC), Colon Container Terminal (CCT), PSA International, Hanseatic Terminals y el Terminal Portuario de Manta (TPM). También participarán Jan De Nul, Puertos de Talcahuano, Grupo SCR y PSA Panamá, junto a entidades como ProPanama, Red MAMLa, la Cámara Marítima de Panamá (CMP) y la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA).
Como es tradición, TOC Américas ofrecerá amplias oportunidades de networking. El lunes 20 de octubre, un día antes del inicio oficial, los delegados, expositores y patrocinadores podrán participar en un Tour Portuario que incluirá recorridos a través del Panama Canal Railway, el Puerto MIT y el Centro de Visitantes de Agua Clara, donde se podrán observar las operaciones de las esclusas ampliadas del Canal de Panamá.
El martes 21, tras la primera jornada de conferencias, se realizará la esperada Recepción de Networking en Canal House Panamá, con música en vivo y una selección gastronómica para fomentar el intercambio profesional en un ambiente distendido. Además, los asistentes contarán con pausas de almuerzo y coffee breaks estratégicos en el área de exhibición, espacios ideales para las conversaciones informales que caracterizan al evento.
Durante los tres días, los participantes podrán obtener el máximo provecho de la experiencia mediante la aplicación TOC GO, que permitirá acceder al programa completo, agendar reuniones, contactar a otros asistentes y organizar su propia agenda en tiempo real.
Con más de dos décadas de trayectoria, TOC Américas se consolida como el punto de encuentro imprescindible para quienes lideran la transformación del transporte marítimo y la logística en el continente. A una semana de su inicio, la industria marítimo-portuaria regional ya mira hacia Panamá, donde se darán cita el debate de ideas, las innovaciones y los anuncios que marcarán el rumbo del sector en los próximos años.
Por MundoMaritimo
TOC Europe 2025: Solo resta una semana para el principal evento de la cadena de suministro contenerizada global
TOC Américas Panamá 2018: Todo listo para el mayor encuentro marítimo, portuario y logístico del continente
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.