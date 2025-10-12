A solo una semana de su inauguración, TOC Américas 2025 se alista para reunir en Panamá a los principales actores del transporte marítimo, terminales y la logística de América Latina y el mundo. Durante tres días —del 21 al 23 de octubre, en el Panama Convention Center—, el evento ofrecerá un programa de conferencias, una exhibición de tecnología e innovación y actividades de networking de alto nivel, consolidándose como el foro más importante del sector en la región.

Organizado bajo el lema “Trade, Tariffs & Tensions… ¿Cómo avanzamos?”, TOC Américas 2025 abordará los grandes desafíos que enfrenta la industria en un año marcado por la inestabilidad del comercio global, las tensiones geopolíticas, las nuevas alianzas navieras, la transición energética y los cambios tecnológicos.

La conferencia Container Supply Chain (CSC) Live, impulsado por TOC Américas, presentará un programa editorial de tres jornadas temáticas: Un día para el Comercio (21 de octubre), centrado en el futuro de Panamá como hub logístico, las perspectivas del intercambio marítimo y la gestión de la cadena de frío en exportaciones alimentarias. Un día para el Crecimiento (22 de octubre), con foco en infraestructura portuaria, sostenibilidad y vinculación entre puerto, hinterland y comunidad. Un día para la Innovación (23 de octubre), dedicado a los ecosistemas tecnológicos que impulsan la eficiencia y sostenibilidad portuaria, y al fortalecimiento de una red comercial intraamericana.

Paralelamente, el programa TECH TOC profundizará en las innovaciones tecnológicas que están transformando las operaciones portuarias, desde equipos inteligentes y automatización hasta soluciones digitales para la gestión logística.

En tanto, la Exhibición comercial, que acompaña al evento, reunirá a fabricantes de equipamiento portuario, proveedores de software, autoridades portuarias, operadores de terminales y firmas consultoras, que presentarán los últimos avances en tecnología y servicios para la cadena marítimo-portuaria.

La lista de sponsors y colaboradores confirma el alto nivel de la cita. Entre los patrocinadores principales destacan Panama Ports Company (PPC), Colon Container Terminal (CCT), PSA International, Hanseatic Terminals y el Terminal Portuario de Manta (TPM). También participarán Jan De Nul, Puertos de Talcahuano, Grupo SCR y PSA Panamá, junto a entidades como ProPanama, Red MAMLa, la Cámara Marítima de Panamá (CMP) y la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA).

Como es tradición, TOC Américas ofrecerá amplias oportunidades de networking. El lunes 20 de octubre, un día antes del inicio oficial, los delegados, expositores y patrocinadores podrán participar en un Tour Portuario que incluirá recorridos a través del Panama Canal Railway, el Puerto MIT y el Centro de Visitantes de Agua Clara, donde se podrán observar las operaciones de las esclusas ampliadas del Canal de Panamá.

El martes 21, tras la primera jornada de conferencias, se realizará la esperada Recepción de Networking en Canal House Panamá, con música en vivo y una selección gastronómica para fomentar el intercambio profesional en un ambiente distendido. Además, los asistentes contarán con pausas de almuerzo y coffee breaks estratégicos en el área de exhibición, espacios ideales para las conversaciones informales que caracterizan al evento.

Durante los tres días, los participantes podrán obtener el máximo provecho de la experiencia mediante la aplicación TOC GO, que permitirá acceder al programa completo, agendar reuniones, contactar a otros asistentes y organizar su propia agenda en tiempo real.

Con más de dos décadas de trayectoria, TOC Américas se consolida como el punto de encuentro imprescindible para quienes lideran la transformación del transporte marítimo y la logística en el continente. A una semana de su inicio, la industria marítimo-portuaria regional ya mira hacia Panamá, donde se darán cita el debate de ideas, las innovaciones y los anuncios que marcarán el rumbo del sector en los próximos años.

Por MundoMaritimo