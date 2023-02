En medio de un momento de decaimiento de la demanda global, once de las principales líneas navieras a nivel mundial tienen programado el ingreso de 89 portacontenedores durante el año 2023, coincidiendo con la adición de nuevas unidades de contenedores, ordenados durante la escasez de capacidad de 2020 y 2021, según consigna el más reciente reporte Alphaliner. Entre las compañías que aumentarán su capacidad se encuentran los nueve miembros de las tres grandes alianzas, además de ZIM y Wan Han Lines, quienes incorporarán a sus flotas desde naves megamax de 24 mil TEUs, neopanamax de 13 mil a 15 mil, junto con modelos tradicionales de 7 mil TEUs.

Las alianzas

Entre los miembros de la alianza 2M, MSC será la protagonista de la nueva capacidad, recibiendo 33 naves entre neo-panamax y megamax. Presumiblemente –según Alphaliner—MSC desplegaría sus nuevas embarcaciones en las rutas fuera de la alianza, como el relanzamiento de su servicio exclusivo ‘Dragon’ hacia el oriente, preparándose para el término del acuerdo hacia fines de 2024. Por su parte, Maersk no recibirá nuevas unidades durante 2023, a la espera de su orden de embarcaciones compactas de 16.200 TEUs impulsadas por metanol que están programadas para el 2024, parte de su oferta de transporte carbono neutral que pretende desplegar una vez fuera de la alianza con MSC.

En el caso de OCEAN Alliance, OOCL recibirá seis unidades megamax, mientras que Evergreen y CMA CGM esperan agregar nueva capacidad recién en 2024, temporada en la que está programada la entrega de 28 embarcaciones a repartir por igual entre las tres navieras, con portacontenedores neo-panamax y megamax.

Mientras, con la inminente disolución de 2M, THE Alliance queda posicionada como la segunda alianza más grande del mercado en términos de capacidad. Se espera que para este año, el crecimiento llegue de la mano de Hapag-Lloyd y ONE, con la incorporación de una serie de high-reefer neo-panamax específicamente destinadas a las rutas norte-sur de servicios no-alianza. Sin embargo, la alemana espera para 2024 la entrega de su nuevo buque insignia Berlin Express, propulsado a GNL, y el primero de una docena de unidades megamax. ONE también recibirá cinco megamax entre el 2023 y el 2024, además de una decena adicional en 2025. La coreana HMM y la taiwanesa Yang Ming también tienen agendada la recepción de nuevas naves, de 9 mil y 15 mil TEUs, respectivamente.

Segunda mano

Sin embargo, no toda la capacidad adquirida serán nuevas órdenes. Unidades neo-panamax entre 10 mil y 14 mil TEUs serán reacondicionadas para entrar a los servicios de compañías como Hapag-Lloyd y MSC. En el caso de la alemana, esta está postergando la inversión en órdenes de nuevas unidades a la espera de mayores y mejores desarrollos tecnológicos para combustibles verdes.

