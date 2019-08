Colonia Express, naviera que transporta pasajeros entre Colonia de Sacramento, Uruguay, y Buenos Aires, enfrenta cinco juicios laborales presentados por capitanes y jefes de máquinas por US$6,7 millones. Reclaman el pago de horas extras, pese a que en un convenio se establece que ese personal es considerado superior y por tanto no tienen limitada su jornada de trabajo. Ante ello, la empresa afirma que deberá replantear la viabilidad de sus negocios en Uruguay.

Además de estar incluida dentro de los convenios colectivos de transporte marítimo en los Consejos de Salarios, la compañía firmó un acuerdo bipartito con el sindicato en junio de 2014 que se extendió hasta mayo de 2017. El artículo 23 del documento establece que “los capitanes y jefes de máquina son considerados personal de confianza, sin limitación horaria”. A su vez, en convenios tripartitos las categorías de capitán y jefes de máquinas no tienen laudo, por ser considerados personal superior de compañía.

Según informa El Observador, la empresa entiende que no corresponde el pago de extras por trabajo fuera de las 8 horas. Los empleados con estas características perciben un salario de entre US$ 7.000 y US$ 10.000.

De acuerdo a la información, el presidente de Colonia Express, Sebastián Planas, en 2016 se produjo el primer inconveniente. Un jefe de máquina fue despedido por negligencia y entonces presentó una demanda reclamando el pago de horas extras. El argumento radicó en una formalidad. Al trabajador, a pesar de ser personal de confianza, se le abonaban en el recibo de sueldo horas extras y entonces sostuvo que eso marcaba que se le ha había limitado la jornada laboral. Sin tomar en cuenta el convenio firmado entre la empresa y el sindicato, la Justicia le otorgó razón y cobró la acción judicial por US$ 360.000.

En 2018, la empresa comunicó a 15 empleados que quienes no aceptaran el convenio firmado serían despedidos. Diez aceptaron y cinco no. Los últimos tomaron el mismo camino que el anterior jefe de máquina cesado y presentaron juicios por un total de US$ 6,7 millones.

“Lo que reclaman no está en el convenio y piden US$ 1 millón cuando corresponde una indemnización por US$ 100.000”, explicó Planas. El empresario agregó que en uno de los casos la liquidación es de US$80.000 y la demanda por US$ 1,3 millones.

Esta semana, Ernesto Murro, ministro del Trabajo de Uruguay, recibió a Planas, quien le entregó todos los antecedentes por escrito. Pese a la sorpresa por la magnitud de las cifras manejadas en los cinco reclamos, la cartera no puede mediar, pues la situación se encuentra en la órbita judicial.

En este sentido, el documento presentado ante el ministro por Colonia Express, advierte que los cinco juicios reclaman-además- el pago de otras 8 horas extras por día por el tiempo que los trabajadores debían dormir en Buenos Aires, Argentina.

Por MundoMarítimo