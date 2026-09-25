Mujeres vinculadas a la actividad portuaria de distintos puntos de Chile se reunieron en Viña del Mar para analizar los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la participación femenina en una industria históricamente masculinizada.
La instancia se desarrolló en el marco del primer Seminario de la Mujer Portuaria, denominado “Mujeres que lideran transformando el mundo portuario”, organizado por la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, COTRAPORCHI, y contó con la participación de trabajadoras, dirigentas, autoridades y representantes de empresas y organizaciones vinculadas al sector marítimo-portuario.
Durante la jornada, Francisco Godoy, gerente de Personas de Ultraport, abordó la evolución que ha experimentado la presencia femenina en la actividad portuaria y la progresiva incorporación de mujeres a distintas funciones y responsabilidades dentro de las operaciones.
Godoy destacó que actualmente las mujeres representan el 21% de su dotación total en operaciones portuarias entre Arica y Punta Arenas, cifra que la compañía compara con un 12,6% de participación femenina a nivel nacional en el rubro portuario, sector “históricamente masculinizado”.
En esa línea, destacó que esta cifra “no se trata solo de un número, se trata de integración real: con desarrollo, capacitación continua y abriendo espacios para que asuman distintos cargos de liderazgo y tomen decisiones en la operación”.
Además, Godoy resalto que “hemos implementado iniciativas concretas para conciliar la vida laboral y familiar, yendo más allá de lo que exigen las políticas públicas, con una mirada de futuro, sostenible y con equidad"
La jornada también contó con la participación de la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la Región de Valparaíso, Pamela Reyes, quien abordó los desafíos asociados a las políticas públicas y a la generación de mayores oportunidades de participación y desarrollo para las mujeres.
Por su parte, el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) se refirió a materias relacionadas con la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, mientras que la secretaría regional ministerial (seremi) del Trabajo y Previsión Social de la Región de Valparaíso, Carolina Sangüesa, participó en la instancia de reflexión sobre el presente y futuro de las mujeres en el ámbito laboral portuario.
Uno de los espacios centrales de la jornada fue un conversatorio en el que participaron Mariana Pizarro, dirigente de COTRAPORCHI; Andrea Marchant, vicepresidenta de ChileValora y consejera nacional de la CUT; Marcela Quinteros, subgerente de Personas de Ultraport Angamos; además de otras representantes vinculadas al sector.
La conversación permitió profundizar en materias como liderazgo femenino, desarrollo profesional, conciliación de la vida laboral y familiar, participación sindical y los desafíos que enfrenta la industria para continuar incorporando y proyectando a más mujeres.
El gerente general de Ultraport, Gabriel Tumani, valoró la realización de la instancia y destacó la evolución experimentada por la actividad portuaria en materia de incorporación femenina. “Estamos muy contentos de que hoy inauguremos este primer seminario de la mujer portuaria, celebrando una historia, un proceso, un hito muy importante, pero que nos invita a reflexionar hacia el futuro. Qué vamos a seguir haciendo entre todos, desde la empresa, desde los sindicatos, desde las mismas trabajadoras para que esto, que se dio con un fuerte roce en un inicio como cualquier cambio, hoy día vaya siendo algo natural”, señaló.
Finalmente, la vicepresidenta de la Mujer de COTRAPORCHI, Sandra Baltierra, destacó la importancia de contar con espacios que permitan compartir experiencias y abordar directamente los desafíos de las trabajadoras portuarias. “Este seminario representa una oportunidad para encontrarnos, compartir experiencias y poner sobre la mesa temas que son muy importantes para las mujeres que trabajamos en el mundo portuario. Hemos avanzado, pero todavía tenemos desafíos”, afirmó.
Por MundoMaritimo
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