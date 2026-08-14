Dos incidentes registrados este martes 11 de agosto pusieron de manifiesto la inseguridad del transporte marítimo en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico: el ataque de los hutíes, respaldados por Irán, contra un buque de carga en el Estrecho de Bab el-Mandeb -acceso y salida clave de la navegación en el Mar Rojo, que dejó cuatro tripulantes muertos, y el ataque de fuerzas estadounidenses en contra del portacontenedores abanderado en Panamá “Vela Nova”, en el Golfo de Omán, mientras navegaba hacia un puerto iraní.

El primero de estos hechos se produjo cuando el buque “Tihamah”, de propiedad de armadores egipcios, se encontraba fondeado al noreste de la isla de Perim, en Yemen. Según el Ministerio de Transporte y la Guardia Costera de Yemen, como resultado del hecho, tres tripulantes pakistaníes y uno indonesio fallecieron. Además, dos rescatistas de las Fuerzas de Resistencia Nacional, grupo contrario a los hutíes, fallecieron cuando fueron atacados después de acudir al lugar.

La Guardia Costera yemení informó también de diez heridos, incluidos siete tripulantes, dos efectivos de la Guardia Costera y un integrante de las Fuerzas de Resistencia Nacional. Tras el ataque, la tripulación perdió el control de la nave.

Reuters señaló que el incidente involucraría los primeros fallecimientos registrados en un ataque hutí contra el transporte maritimo desde el inicio de la guerra en Irán, el 28 de febrero. La agencia británica de seguridad marítima Ambrey también reportó el ataque, mientras que la agencia UK Maritime Trade Operations (UKMTO) informó que un buque había sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido.

El incidente se produjo además después de que los hutíes declararan el 20 de julio un embargo marítimo contra Arabia Saudita en el Mar Rojo, en respuesta a lo que calificaron como un sitio contra Yemen.

Ataque a buque abanderado en Panamá

El segundo episodio involucró al “Vela Nova”, portacontenedores abanderado en Panamá. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que sus fuerzas dispararon dos misiles Hellfire contra la nave, inutilizando su sistema de gobierno, luego de que, según Washington, ignorara reiteradas advertencias para detenerse por infringir el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

De acuerdo con Europa Press, CENTCOM señaló que sus fuerzas habían “desviado 55 buques mercantes que intentaban burlar el bloqueo, inutilizado tres que no cumplían con las normas y abordado otros dos”. Reuters agregó que el ataque al “Vela Nova” corresponde al duodécimo buque atacado por fuerzas estadounidenses desde que se anunció el bloqueo en abril y al tercero desde su reimposición, el 14 de julio.

Impacto en el transporte marítimo

Los efectos sobre la navegación ya son visibles en el Estrecho de Ormuz. Datos de Kpler muestran que solo ocho buques fueron contabilizados atravesando el estrecho el martes, el nivel diario más bajo desde el 5 de agosto y por debajo del promedio de aproximadamente 12 naves registrado durante los diez días anteriores. De ellos, solo un buque granelero que transportaba carbón logró transitar el estrecho, mientras que los otros siete ingresaban y todos utilizaban la ruta iraní.

Los registros de LSEG contabilizaron 11 tránsitos el martes, 11 de agosto frente a 14 el día anterior. La magnitud de la reducción queda reflejada al compararla con el nivel previo al cierre del estrecho: normalmente transitaban por Ormuz entre 130 y 140 buques al día antes de que Irán cerrara la vía marítima tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel.

En contraste, el tránsito por Bab el-Mandeb mostró una evolución diferente. Kpler registró 30 buques atravesando el estrecho el martes 11 de agosto, por encima del promedio de 25 correspondiente a los diez días anteriores. Sin embargo, el ataque contra el “Tihamah” introduce un nuevo riesgo para los buques que utilizan esta vía estratégica del Mar Rojo.

Por MundoMaritimo