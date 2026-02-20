En el marco del Día Mundial de las Ballenas, que se conmemora el tercer domingo de febrero, MSC y MEDLOG Chile anunciaron el lanzamiento de Corredores Azules, un proyecto regional que busca proteger las rutas migratorias de cuatro especies de grandes ballenas —azul, jorobada, fin y franca austral— a lo largo de las costas de Sudamérica.
La iniciativa es impulsada por MSC y MEDLOG Chile, junto a las agencias de MSC en Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, y la Fundación MSC, en una alianza inédita que combina ciencia, cooperación regional y compromiso del sector marítimo con la conservación oceánica.
“Este proyecto refleja el compromiso de la compañía con el cuidado de los océanos y la protección de las ballenas, y es también un ejemplo concreto de colaboración regional en torno a un propósito común: cuidar nuestro planeta azul”, señaló Consuelo Alvear, Sustainability Deputy Manager de MSC MEDLOG Chile Bolivia, quien lidera la coordinación regional del proyecto."
Ciencia para reducir colisiones marítimas
El proyecto comenzó a gestarse en noviembre de 2025, a partir de la necesidad de comprender y gestionar el impacto de la actividad marítima sobre los ecosistemas oceánicos de Sudamérica. Una de las principales amenazas para las grandes ballenas son las colisiones con buques, fenómeno que se ve agravado por la escasez de datos científicos integrados a nivel regional.
Corredores Azules busca abordar directamente esta brecha mediante un análisis multinacional de rutas migratorias de ballenas y tráfico marítimo, con el objetivo de identificar zonas de alto riesgo de colisión y proponer medidas de mitigación basadas en evidencia científica.
El proyecto es ejecutado por el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) e integra datos nuevos y existentes de marcaje satelital de cetáceos con información sobre rutas y velocidades de navegación en los cinco países participantes. Los resultados serán consolidados en un informe técnico regional, dirigido a autoridades, comunidades costeras, instituciones científicas y actores del sector marítimo.
Educación oceánica y trabajo con comunidades
Además del componente científico, Corredores Azules contempla un programa de educación en cultura oceánica, que incluye actividades de capacitación y concientización en comunidades costeras y territorios vinculados al proyecto en los cinco países.
Estas acciones buscan fortalecer la comprensión del océano, su relación con el clima y el rol fundamental que cumplen las ballenas en la salud de los ecosistemas marinos, promoviendo una mirada integral de lo que ocurre tanto en la superficie como bajo el agua.
Continuidad de una alianza regional
La ejecución de Corredores Azules da continuidad a una experiencia previa desarrollada en Chile durante 2025, enfocada en la conservación de la ballena fin en el archipiélago de Humboldt. Ese proyecto permitió generar información clave sobre los patrones de alimentación y navegación de la especie, además de impulsar actividades de difusión y capacitación local.
Al igual que esa iniciativa, el nuevo proyecto cuenta con la colaboración de instituciones científicas y organizaciones internacionales como COPAS Coastal, Whale Guardians y Mission Blue.
“Llevamos más de 55 años navegando por los mares del mundo, conectando países y personas. Somos conscientes del impacto de nuestra actividad y queremos que ese impacto sea positivo, para que las futuras generaciones puedan disfrutar de un mar lleno de vida y biodiversidad”, afirmó Cristián Montenegro, Managing Director de MSC Chile.
Por su parte, Patricio Muirhead, Managing Director de MEDLOG Chile, destacó que “el crecimiento logístico y la protección de los ecosistemas marinos pueden avanzar de la mano, porque el objetivo final es común: dejar un mejor planeta para las próximas generaciones”.
Doble ventaja: evitar colisiones con ballenas protege al medio ambiente tanto como al presupuesto
MSC impulsa acciones colectivas en América y Chile para proteger especies de ballenas en peligro
