Desde las aguas del Archipiélago de Humboldt, en Chile, hasta el Puget Sound en Washington, Estados Unidos, MSC ha intensificado durante este año sus esfuerzos para proteger a algunas de las especies de ballenas más amenazadas del planeta.
Basándose en experiencias previas en Sri Lanka y el Mediterráneo —donde la compañía ha contribuido a la protección de ballenas azules y cachalotes—, MSC ha participado activamente en iniciativas de investigación y programas voluntarios de reducción de velocidad de sus buques a lo largo del continente americano. Estas acciones buscan mitigar riesgos de colisión y reducir la contaminación acústica submarina que afecta a especies como la ballena fin y la orca residente del sur.
MSC Chile participa en iniciativa pionera de marcaje de ballenas fin
En colaboración con la MSC Foundation y MEDLOG Chile, la compañía se sumó a un innovador proyecto destinado a proteger a las ballenas fin, los segundos animales más grandes del planeta. Estos cetáceos transitan por el Archipiélago de Humboldt —uno de los 167 Mission Blue Hope Spots identificados como críticos para la salud oceánica—, enfrentando crecientes amenazas derivadas del tránsito marítimo, el ruido submarino y los cambios en sus zonas de alimentación.
El proyecto, desarrollado junto al Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y otros especialistas, marcó un hito al concretar el primer programa de etiquetado de ballenas en la historia de MSC. En total, se colocaron dispositivos con cámaras y sensores de movimiento en cinco ejemplares, generando información clave sobre sus desplazamientos y comportamientos.
Los datos recolectados serán analizados en un informe final previsto para enero de 2026, que servirá de base para que las autoridades establezcan nuevas regulaciones orientadas a reducir el riesgo de colisiones, mediante medidas como la disminución de velocidad y la reorientación de rutas marítimas.
Las ballenas fin desempeñan un papel fundamental en la salud de los océanos: reciclan nutrientes, fomentan la productividad de los ecosistemas y capturan carbono, contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático. Protegerlas es esencial para el equilibrio del planeta.
MSC USA es reconocida por su liderazgo en conservación
En el hemisferio norte, MSC USA fue distinguida con el North Star Environmental Stewardship Award otorgado por la Northwest Seaport Alliance, en reconocimiento a su liderazgo e innovación en la protección de las orcas residentes del sur en Puget Sound.
La distinción se enmarca en la participación de la compañía en el programa Quiet Sound Voluntary Vessel Slowdown 2024–2025, que promueve la reducción estacional de la velocidad de las naves para disminuir el ruido submarino y favorecer la caza, navegación y comunicación de las orcas.
Entre octubre de 2024 y enero de 2025, los buques de MSC realizaron 18 tránsitos por la zona de desaceleración, de los cuales el 94% redujo su velocidad y el 72% alcanzó los niveles recomendados. Gracias a estas medidas, el ruido submarino se redujo en un 35%, coincidiendo con presencia de orcas en 57 de los 98 días del periodo, el registro más alto hasta la fecha.
Con acciones como Quiet Sound y reconocimientos como el North Star Award, MSC reafirma su compromiso con la gestión responsable de los océanos y su misión global de “Proteger Nuestro Planeta Azul”.
Por MundoMaritimo
