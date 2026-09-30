MSC habría ampliado en seis naves su serie de portacontenedores de 21.700 TEUs propulsados por GNL ordenados al astillero Zhoushan Changhong International Shipyard (ZCIS), de acuerdo con información de Alphaliner.
Los nuevos contratos, que aún no han sido confirmados, elevarían de 24 a 30 los buques ordenados del tipo IMC ORIC 22000 LNG ordenados por la línea naviera, con entregas previstas hasta 2030. Actualmente, una nave de esta clase tendría un valor aproximado de US$235 millones.
La serie de 30 buques incluye tanto los portacontenedores que MSC ordenó originalmente con una capacidad de 21.700 TEUs como nueve naves contratadas inicialmente como buques de 19.000 TEUs bajo el tipo ‘CIMC ORIC 19000 LNG’, cuyos contratos posteriormente fueron renegociados para aumentar su capacidad.
Entregas hasta 2030
De acuerdo con el actual del libro de órdenes de ZCIS, las seis naves adicionales probablemente entrarían en servicio en 2030. Sin embargo, el astillero estaría buscando acelerar sus ritmos de construcción y recientemente ha entregado grandes portacontenedores con anticipaciones de hasta casi un año respecto de los plazos originales.
En este contexto, ZCIS también habría generado nuevos espacios para nuevas construcciones, que MSC podría haber aprovechado para ampliar su programa de órdenes.
En cuanto a los buques de tipo Post-Neopanamax ordenados por MSC a ZCIS, la línea naviera recibirá primero tres naves originalmente contratadas como portacontenedores de 19.000 TEUs. Se trata de “MSC Dora”, “MSC Orit” y “MSC Amat”, cuya entrega está prevista para 2027.
Posteriormente, ese mismo año comenzarían las entregas de los buques de 21.700 TEUs, con el “MSC Ariella” como primera nave de esta versión.
Diseño de gran capacidad
El tipo CIMC ORIC 22000 LNG destaca por una configuración compacta para su capacidad. Los buques tienen 366 metros de eslora y 61,30 metros de manga, equivalente a 24 filas de contenedores. Las naves alcanzan 220.000 dwt y operan con un calado máximo de 18 metros.
Su diseño incorpora elementos característicos de los modernos portacontenedores Post-Neopanamax, entre ellos un deflector de viento de grandes dimensiones y, presumiblemente, una posición adicional para contenedores de 40 pies ubicada sobre la estación de amarre de proa.
Por MundoMaritimo
MSC amplía su flota con la orden de construcción de doce buques de 16.000 TEUs propulsados por GNL
MSC ordena seis portacontenedores de 21.700 TEUs a Zhoushan Changhong International
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