MSC continúa ampliando su libro de órdenes de Ultra Large Containers Ships (ULCS). De acuerdo con fuentes del ámbito del brokerage, la línea naviera habría ordenado a Zhoushan Changhong International la construcción de seis portacontenedores de 21.700 TEUs propulsados por combustible dual GNL.
El contrato tendría un valor aproximado de US$225 millones por nave, elevando el monto total de la operación a cerca de US$1.350 millones. Las entregas estarían programadas para junio de 2029.
La nueva orden constituye la cuarta colaboración de construcción naval entre MSC y Zhoushan Changhong International, luego de proyectos para portacontenedores de 11.500, 10.300 y 19.000 TEUs propulsados por combustible dual GNL.
Cuarta colaboración
Los nuevos buques de 21.700 TEUs representan el mayor tipo de portacontenedores y uno de los diseños más avanzados actualmente en construcción en Zhoushan Changhong International. Asimismo, corresponden a la mayor clase de portacontenedores que se construye actualmente en la provincia de Zhejiang.
La relación entre ambas compañías comenzó a fines de 2022, con un contrato por diez portacontenedores de 11.500 TEUs propulsados por combustible dual GNL. La entrega de esta serie concluyó el 9 de abril de 2026.
En agosto de 2023, MSC y el astillero iniciaron una segunda colaboración, mediante un contrato por diez portacontenedores de 10.300 TEUs por aproximadamente US$1.300 millones, cuya entrega completa está prevista para 2027. Al 17 de septiembre de 2026, seis unidades de esta serie ya habían sido entregadas.
Entre ellas se encuentra el “MSC Clelia X”, cuya entrega se concretó 324 días antes del plazo previsto, estableciendo un récord de eficiencia en la entrega de grandes portacontenedores propulsados por combustible dual GNL en Zhoushan Changhong International.
En agosto de 2024, MSC volvió a contratar al astillero chino para la construcción de 12 portacontenedores de 19.000 TEUs de combustible dual GNL. El pedido marcó el ingreso formal de Zhoushan Changhong International al segmento de buques de capacidad superior a 20.000 TEUs. La construcción del primer buque de la serie comenzó el 12 de noviembre de 2025 y actualmente otras cuatro naves se encuentran en construcción.
Más de 40 buques
En febrero de 2025, ambas compañías iniciaron su cuarto proyecto conjunto, con un contrato para la construcción del primer lote de buques de 21.700 TEUs, compuesto por 4+2+2 naves. En julio del mismo año, informes de mercado señalaron que MSC había realizado órdenes adicionales por 1+1 buques de esta capacidad al astillero.
Con la nueva operación, MSC habría ordenado a Zhoushan Changhong International más de 40 ULCS, incluyendo opciones, con capacidades comprendidas entre 10.300 y 21.700 TEUs y entregas que se extienden hasta 2029. Esto consolida al astillero como uno de los principales socios de construcción naval de MSC a nivel global.
Según datos de Clarksons, la gran mayoría de los buques que MSC tiene ordenados corresponden a naves de 10.000 TEUs o más, y prácticamente todos están siendo construidos en astilleros chinos. Entre las compañías que actualmente construyen grandes portacontenedores para la línea naviera se encuentran Hengli Heavy Industries, Zhoushan Changhong International, Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry (HT) y Jinglu Shipyard.
Por MundoMaritimo
MSC no se detiene y ordena la construcción de diez portacontenedores de 11.400 TEUs
MSC ampliaría su libro de órdenes con seis naves de 11.400 TEUs propulsadas por GNL
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