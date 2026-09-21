Representantes del sector marítimo-portuario, organismos públicos y académicos participaron en Concepción en un encuentro sobre cultura oceánica organizado por MSC Chile en el marco del proyecto Corredores Azules, iniciativa orientada a promover una navegación más sostenible y fortalecer la protección de los ecosistemas marinos.

En el encuentro se abordó cómo la cadena logística y el transporte marítimo influyen directamente en la vida de las personas y en el desarrollo de los países, destacando el rol fundamental que cumplen los océanos para el comercio internacional. A partir de esta reflexión, se analizaron los desafíos de la industria para avanzar hacia una navegación más sostenible y una operación cada vez más responsable. En esa línea, se relevó la importancia de promover una cultura oceánica que comprenda que todo lo que ocurre sobre el mar, bajo el mar y en sus fondos forma parte de un mismo sistema, donde conviven la actividad productiva, la biodiversidad y el bienestar humano.

Durante la jornada, Cristián Montenegro, Managing Director de MSC Chile, destacó la importancia del transporte marítimo para el abastecimiento mundial y recordó que aproximadamente el 80% del comercio global se moviliza por mar. “Sin el transporte marítimo sería imposible alimentar y vestir a los 8 mil millones de personas que habitan este planeta”, afirmó.

Montenegro señaló además que la relevancia estratégica de los océanos para el comercio internacional implica una responsabilidad compartida entre los distintos actores de la industria respecto de su conservación y uso sostenible. Asimismo, destacó que comprender el impacto de las operaciones sobre el entorno marino permite fortalecer una gestión más responsable y sostenible de la cadena logística.

El rol estratégico del Biobío

En la actividad se destacó la importancia de la Región del Biobío para el comercio exterior chileno. Según datos presentados durante el encuentro, la región representa cerca del 12% del valor de las exportaciones nacionales y concentra el 43,5% de los TEUs movilizados por MSC en Chile.

Asimismo, alrededor del 23% de la carga portuaria del país conecta el sur de Chile con las principales rutas marítimas internacionales que vinculan Asia, Norteamérica, Europa y Latinoamérica.

También se analizaron los desafíos que enfrenta actualmente la cadena logística global, entre ellos la volatilidad de los mercados, los efectos de fenómenos climáticos y la necesidad de fortalecer la resiliencia operacional en un entorno cada vez más complejo.

Protección de cetáceos y navegación sostenible

El encuentro es parte de las acciones del proyecto Corredores Azules, iniciativa regional impulsada por MSC y la Fundación MSC que utiliza datos científicos y de navegación para contribuir a la protección de cuatro especies de ballenas en la costa de Sudamérica.

El programa busca identificar zonas con riesgo de colisión entre embarcaciones y cetáceos, generar información para la toma de decisiones operacionales y promover prácticas de navegación compatibles con la conservación de la biodiversidad marina.

La jornada contó además con la participación de representantes de COPAS Coastal y CEAZA, entidades vinculadas a la ejecución del proyecto, quienes abordaron desde la perspectiva científica los desafíos asociados a la protección de los océanos y la coexistencia entre actividad económica y ecosistemas marinos.

Colaboración entre industria, sector público y academia

El encuentro en Concepción reunió a representantes de los puertos de Lirquén, Coronel y SVTI, además de autoridades de la Gobernación Marítima, Aduanas, SAG, Sernapesca, Policía de Investigaciones y miembros de la Comunidad Logística (COMLOG).

La instancia permitió generar un espacio de diálogo y reflexión sobre la relación entre las operaciones marítimas y portuarias, la sostenibilidad de la cadena de suministro y la protección de los ecosistemas marinos, promoviendo una mirada compartida sobre los desafíos actuales y futuros de la industria.

El próximo 24 de septiembre se realizará un encuentro similar en San Antonio, que convocará igualmente a representantes de los puertos de la zona central, trabajadores y sindicatos, autoridades regionales y nacionales y otras instituciones vinculadas al rubro logístico. El propósito será continuar promoviendo el diálogo sobre los desafíos que enfrenta el océano y su vínculo con el desarrollo económico, el comercio internacional y la sostenibilidad.