Las rutas de transporte marítimo de contenedores entre Europa y las costas este y oeste de Sudamérica continúan bajo un marcado dominio de las navieras europeas. Según un análisis de Alphaliner, basado en cifras de abril, MSC, Maersk, CMA CGM y Hapag-Lloyd concentran en conjunto el 93,3% de toda la capacidad desplegada entre Europa y las costas de Sudamérica.

El informe señala que solo dos navieras asiáticas, Cosco Shipping y Ocean Network Express (ONE), participan en estas rutas, con una cuota conjunta de apenas 6,2%, mientras que el 0,5% restante corresponde a operadores de nicho.

En total, durante abril operaron 99 buques portacontenedores entre Europa y las costas este y oeste sudamericanas, sumando una capacidad de 710.530 TEUs, equivalente al 2,1% de la flota portacontenedores mundial.

La ruta entre Europa y la Costa Este de Sudamérica (ECSA) contó con 49 buques y una capacidad total de 369.573 TEUs, ligeramente superior a la ruta hacia la Costa Oeste (WCSA), en la que se contabilizaron 50 naves con 340.957 TEUs. Asimismo, el tamaño promedio de los buques en ECSA alcanzó los 7.542 TEUs, frente a 6.819 TEUs en WCSA.

Alphaliner destaca que MSC “es ahora el líder en ambas rutas”. En la ruta Europa–ECSA, la línea naviera basada en Ginebra alcanzó una participación de 34,8% tras incrementar su capacidad en 4,1% interanual.

Este avance permitió a MSC superar a Maersk, que redujo su capacidad en la ruta en 13% interanual luego de transferir varios buques de 10.589 TEUs de la clase “Cap San” hacia la ruta Asia–Latinoamérica. Estas naves fueron reemplazadas por buques de 8.850 TEUs de la clase “L”, actualmente desplegados en el servicio “Samba”.

Pese a ello, Maersk mantiene una posición relevante con una cuota de mercado de 31,9%. Alphaliner explica que “el número de servicios en la ruta es limitado”, dado que CMA CGM opera en asociación con Maersk, mientras que Hapag-Lloyd aporta buques a dos servicios conjuntos con MSC.

En tanto, ONE y Cosco operan conjuntamente entre el norte de Europa y ECSA. La ausencia temporal de uno de los nueve buques del servicio durante abril provocó una caída interanual de 19,2% en la capacidad de Cosco. Sin embargo, el despliegue posterior del buque “Xin Chong Qing” de 4.051 TEUs permitió recuperar los niveles de capacidad observados en abril de 2025.

El análisis también indica que, tras la salida de SeaLead de la ruta hacia la ECSA, solo permanecen dos operadores de nicho: la rusa M-Line y la francesa Marfret. Esta última participa junto a CMA CGM en un servicio hacia el norte de Brasil con escalas en Vila do Conde y Fortaleza.

En la ruta Europa–WCSA, MSC también encabeza el mercado con una participación de 41,8% de toda la capacidad desplegada. La línea naviera incrementó significativamente su oferta durante los últimos doce meses, con un crecimiento de 39,3% gracias a la incorporación de cinco nuevos buques de 11.400 TEUs.

Su servicio independiente entre el norte de Europa y WCSA opera actualmente con diez buques de entre 11.400 y 12.100 TEUs.

Hapag-Lloyd ocupa el segundo lugar en esta ruta con una participación de 25,8%, seguida por Maersk con 20,1% y CMA CGM con 9,6%. Cosco, en tanto, mantiene una presencia marginal de 2,7%, aportando solo un buque en un servicio conjunto con Hapag-Lloyd y CMA CGM.

Alphaliner aclaró que el análisis considera exclusivamente servicios dedicados con portacontenedores entre Europa y Sudamérica, excluyendo rutas que contemplan transbordos vía Panamá o hubs caribeños, así como servicios operados con naves distintas a portacontenedores o buques reefer.

Por MundoMaritimo