MSC comunicó al Terminal Cuenca del Plata (TCP) y a las autoridades del Puerto de Montevideo que dejará de recalar con el servicio ‘Montevideo-USA’, una conexión semanal con la costa atlántica de Estados Unidos que operaba en la terminal especializada en contenedores. Según informó Búsqueda, la línea naviera pasará a recalar para desembarcar carga de importación en Río de Janeiro y realizar embarques de exportación en Santos.

Altos costos operativos

El servicio representó para TCP 14.764 movimientos en 2025 y era el octavo en volumen de actividad dentro de la operativa de la terminal. La decisión fue comunicada como temporal, pero la razón expuesta por la línea naviera volvió a poner el foco en un problema recurrente: los altos costos operativos en Montevideo.

El fin del servicio en TCP se suma a una serie de señales negativas para el puerto de Montevideo. En el último año, MSC ya había derivado parte de su operativa hacia Navegantes, en Brasil, y trasladados tránsitos provenientes de Paraguay hacia Buenos Aires, donde cuenta con una terminal propia.

Según datos oficiales de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en 2024, el Puerto de Montevideo movilizó 634.506 contenedores y en 2025, el volumen bajó a 479.392. La caída fue de 24,5% en un año. La baja fue todavía más fuerte en TCP, que pasó de 466.795 contenedores movilizados en 2024 a 331.437 en 2025, una caída cercana al 29%. En tanto, los contenedores bajo régimen de trasbordo pasaron de 355.412 en 2024 a 182.915 en 2025. La baja fue de casi 49%.

Disminuye carga regional

Los datos anteriores ayudan a explicar la preocupación de operadores, exportadores y agencias marítimas. Montevideo no solo perdió volumen propio, sino parte de la carga regional.

En el primer cuatrimestre de 2026 aparece una recuperación parcial frente al mismo período de 2025. ANP informó 166.625 contenedores movilizados entre enero y abril, por encima de los 154.163 del primer cuatrimestre del año anterior. Sin embargo, el volumen todavía está 24% por debajo del registrado en enero-abril de 2024.

En TCP, el contraste es más claro: entre enero y abril de 2026 se movilizaron 116.409 contenedores en la terminal especializada, prácticamente igual que en el mismo tramo de 2025, pero 30% menos que en el primer cuatrimestre de 2024.

Impresiones del sector

Las líneas navieras señalan costos operativos y condiciones contractuales. Los exportadores cuestionan tarifas que consideran elevadas. Los operadores logísticos advierten por la pérdida de tránsitos regionales, en particular cargas paraguayas que migraron hacia Buenos Aires y a puertos brasileños.

También hay problemas de infraestructura y operación. El dragado volvió a quedar en el centro del debate luego de episodios de inactividad de la única draga operativa de ANP y demoras en tareas de profundización y mantenimiento.

El trasfondo político y empresarial también pesa. TCP, concesionada a Katoen Natie con participación minoritaria de ANP, está en plena obra de ampliación y al mismo tiempo negocia un nuevo convenio colectivo con sus trabajadores. La empresa sostiene que la expansión permitirá mejorar capacidad y eficiencia, pero los clientes observan el costo total de operar en Montevideo frente a alternativas regionales.

Por MundoMaritimo