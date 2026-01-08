MSC volvió a marcar distancia en el ranking mundial del transporte marítimo contenerizado durante 2025, consolidando su liderazgo como la mayor línea naviera global por capacidad. En un año en que los doce operadores que controlan individualmente más del 1% de la flota mundial incrementaron su capacidad conjunta en un 7,3%, la compañía basada en Ginebra fue responsable de una parte sustancial de ese crecimiento, reporta Alphaliner.

En total, los principales operadores añadieron 2,14 millones de TEUs a sus flotas durante el año, de los cuales MSC incorporó 831.400 TEUs, lo que equivale a “nada menos que el 39% del crecimiento total de capacidad del top 12”, según destaca el informe. Este aumento representó una expansión anual del 11,7% para la línea naviera controlada por la familia Aponte.

Gracias a este desempeño, la brecha entre MSC y Maersk, segunda en el ranking, se amplió hasta 2,5 millones de TEU, frente a los 1,9 millones de TEU registrados un año atrás.

El fuerte crecimiento de MSC no es un fenómeno aislado. La línea naviera ya había sido la de mayor expansión en 2024 (+10,3%), 2023 (+22,0%), 2022 (+7,5%) y 2021 (+10,7%), consolidando una estrategia de crecimiento sostenido a lo largo del ciclo reciente del mercado.

La expansión de flota en 2025 estuvo impulsada principalmente por la incorporación de nuevas construcciones. MSC recibió 54 buques nuevos, que aportaron 695.185 TEUs adicionales. “El resto del crecimiento total de 831.400 TEU se explicó principalmente por su continua ofensiva de compras en el mercado de segunda mano”, añade el análisis.

Otras líneas navieras también mostraron expansiones superiores al promedio del mercado. Evergreen creció un 10,2%, HMM un 12,8%, Wan Hai un 9,4% y PIL un 13,4%. En contraste, ZIM fue el único operador del top 10 que redujo su capacidad en 2025, con una caída del 10,7%, tras varios años de rápida expansión. Esta contracción provocó que la línea naviera israelí descendiera al décimo lugar del ranking, mientras que Yang Ming recuperó la novena posición con un crecimiento moderado del 1,5%.

El informe subraya que ZIM y Yang Ming fueron “los únicos carriers del top 12 que no incorporaron ningún buque nuevo durante 2025”, lo que explica en parte su desempeño relativo frente a competidores más activos en el mercado de nuevas construcciones.

CMA CGM no sobrepasará a Maersk este año

En perspectiva, se anticipan posibles cambios en el ranking entre Maersk y CMA CGM. La línea naviera francesa, con una capacidad de 4,13 millones de TEUs, redujo la distancia con Maersk (4,61 millones de TEU), creciendo en línea con el promedio del mercado (+7,5%), mientras que el operador danés registró un aumento más acotado, del 4,3%. No obstante, “en base a los actuales libros de órdenes, este intercambio de posiciones no se espera que ocurra en 2026”.

Más allá de los porcentajes, Alphaliner enfatiza la magnitud absoluta del crecimiento de MSC. “En solo un año, MSC incrementó su flota en más espacios de carga que el tamaño total de Yang Ming y ZIM combinados”, destaca. Además, con un libro de órdenes de 114 buques que superan los 2,0 millones de TEUs —el mayor del sector—, “la posición de MSC como líder del mercado queda asegurada en el largo plazo”.

En términos de tipología de flota, 2025 estuvo marcado por una incorporación limitada de buques ‘megamax’. De los 170 nuevos portacontenedores recibidos por el top 12, solo ocho correspondieron a esta categoría. “El crecimiento de flota en 2025 estuvo impulsado principalmente por la entrega de Capacidad Neopanamax’, concluye Alphaliner, reforzando la idea de una expansión focalizada en eficiencia operativa más que en tamaño extremo de los buques.

Por MundoMaritimo