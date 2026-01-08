MSC volvió a marcar distancia en el ranking mundial del transporte marítimo contenerizado durante 2025, consolidando su liderazgo como la mayor línea naviera global por capacidad. En un año en que los doce operadores que controlan individualmente más del 1% de la flota mundial incrementaron su capacidad conjunta en un 7,3%, la compañía basada en Ginebra fue responsable de una parte sustancial de ese crecimiento, reporta Alphaliner.
En total, los principales operadores añadieron 2,14 millones de TEUs a sus flotas durante el año, de los cuales MSC incorporó 831.400 TEUs, lo que equivale a “nada menos que el 39% del crecimiento total de capacidad del top 12”, según destaca el informe. Este aumento representó una expansión anual del 11,7% para la línea naviera controlada por la familia Aponte.
Gracias a este desempeño, la brecha entre MSC y Maersk, segunda en el ranking, se amplió hasta 2,5 millones de TEU, frente a los 1,9 millones de TEU registrados un año atrás.
El fuerte crecimiento de MSC no es un fenómeno aislado. La línea naviera ya había sido la de mayor expansión en 2024 (+10,3%), 2023 (+22,0%), 2022 (+7,5%) y 2021 (+10,7%), consolidando una estrategia de crecimiento sostenido a lo largo del ciclo reciente del mercado.
La expansión de flota en 2025 estuvo impulsada principalmente por la incorporación de nuevas construcciones. MSC recibió 54 buques nuevos, que aportaron 695.185 TEUs adicionales. “El resto del crecimiento total de 831.400 TEU se explicó principalmente por su continua ofensiva de compras en el mercado de segunda mano”, añade el análisis.
Otras líneas navieras también mostraron expansiones superiores al promedio del mercado. Evergreen creció un 10,2%, HMM un 12,8%, Wan Hai un 9,4% y PIL un 13,4%. En contraste, ZIM fue el único operador del top 10 que redujo su capacidad en 2025, con una caída del 10,7%, tras varios años de rápida expansión. Esta contracción provocó que la línea naviera israelí descendiera al décimo lugar del ranking, mientras que Yang Ming recuperó la novena posición con un crecimiento moderado del 1,5%.
El informe subraya que ZIM y Yang Ming fueron “los únicos carriers del top 12 que no incorporaron ningún buque nuevo durante 2025”, lo que explica en parte su desempeño relativo frente a competidores más activos en el mercado de nuevas construcciones.
CMA CGM no sobrepasará a Maersk este año
En perspectiva, se anticipan posibles cambios en el ranking entre Maersk y CMA CGM. La línea naviera francesa, con una capacidad de 4,13 millones de TEUs, redujo la distancia con Maersk (4,61 millones de TEU), creciendo en línea con el promedio del mercado (+7,5%), mientras que el operador danés registró un aumento más acotado, del 4,3%. No obstante, “en base a los actuales libros de órdenes, este intercambio de posiciones no se espera que ocurra en 2026”.
Más allá de los porcentajes, Alphaliner enfatiza la magnitud absoluta del crecimiento de MSC. “En solo un año, MSC incrementó su flota en más espacios de carga que el tamaño total de Yang Ming y ZIM combinados”, destaca. Además, con un libro de órdenes de 114 buques que superan los 2,0 millones de TEUs —el mayor del sector—, “la posición de MSC como líder del mercado queda asegurada en el largo plazo”.
En términos de tipología de flota, 2025 estuvo marcado por una incorporación limitada de buques ‘megamax’. De los 170 nuevos portacontenedores recibidos por el top 12, solo ocho correspondieron a esta categoría. “El crecimiento de flota en 2025 estuvo impulsado principalmente por la entrega de Capacidad Neopanamax’, concluye Alphaliner, reforzando la idea de una expansión focalizada en eficiencia operativa más que en tamaño extremo de los buques.
Por MundoMaritimo
DCSA consolida avances clave en digitalización e interoperabilidad en el transporte marítimo contenerizado en 2025
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.