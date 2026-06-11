La concentración del mercado mundial del transporte marítimo de contenedores continuó profundizándose en mayo, con MSC alcanzando una participación récord del 21,5% de la capacidad global de la flota, mientras que Maersk descendió a su nivel más bajo de cuota de mercado en dos décadas, según un análisis de Alphaliner.

MSC se convirtió así en la primera naviera en la historia en superar el umbral del 21% de la capacidad mundial. La única compañía que se había aproximado a ese nivel fue Maersk, que llegó a controlar el 19,3% del mercado en 2018.

La línea naviera basada en Ginebra ha continuado ampliando su presencia a expensas de sus competidoras y fue la única entre las Top 10 del mundo que alcanzó un máximo histórico de participación durante este año. De acuerdo con Alphaliner, MSC “ha duplicado efectivamente su cuota de mercado desde 2010”.

La evolución contrasta con la estrategia adoptada por Maersk. En mayo, la línea naviera danesa operó el 13,7% de la capacidad mundial portacontenedores, su nivel más bajo desde la adquisición de P&O Nedlloyd en 2005.

Según el informe, la decisión deliberada de Maersk de mantener su flota en torno a 4,1-4,3 millones de TEUs desde comienzos de 2024, sumada al crecimiento sostenido de la flota mundial, ha derivado en una reducción progresiva de su participación. La línea naviera ha señalado que priorizará la renovación de flota con tecnologías descarbonizadas y el desarrollo de servicios logísticos integrados para alcanzar sus objetivos estratégicos y financieros.

Entre las demás grandes líneas navieras, CMA CGM mantuvo una posición relativamente estable, con una participación del 12,5% de la flota mundial, apenas por debajo del máximo de 12,9% alcanzado en 2023.

Fuera del grupo del Top 10, Alphaliner destacó a Wan Hai Lines como “la única gran línea naviera que ha incrementado consistentemente su cuota de mercado desde 2010”, tras alcanzar una participación de 1,7% en 2022, manteniendo ese nivel desde entonces.

Por el contrario, PIL, pese al reciente crecimiento de su flota, registra actualmente una cuota de 1,3%, lejos del máximo histórico de 2,1% obtenido en 2014.

Pequeños actores

En el segmento de líneas navieras con menos del 1% de la capacidad mundial, X-Press, SITC y KMTC han mostrado la mayor estabilidad durante la última década, manteniendo participaciones entre 0,5% y 0,8%.

Alphaliner también señaló la caída de SeaLead Shipping, cuya participación descendió por debajo del 0,1% tras las sanciones impuestas en 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos debido a presuntos vínculos con Irán. Como consecuencia, la línea naviera salió del ranking de las 30 principales líneas navieras del sector.

En paralelo, la tailandesa Regional Container Line redujo su participación a menos de 0,3%, quedando fuera del grupo de las veinte mayores líneas navieras y siendo superada por Emirates Shipping, Global Feeder y TS Lines.

Líneas navieras Top 10 concentran el mercado

La creciente concentración del mercado también se refleja en el desempeño conjunto de las líneas navieras TOP 10. Al cierre de mayo, estas controlaban el 84,7% de la capacidad mundial, apenas una décima por debajo del récord histórico de 84,8% registrado en enero de 2021.

Este avance fue impulsado principalmente por aumentos de capacidad en MSC, CMA CGM y ONE, favorecidos por la incorporación de nuevos buques. Entre diciembre y abril, las diez mayores líneas navieras recibieron cerca de 500.000 TEUs de nueva capacidad.

Al 1 de junio, las Top 10 operaban en conjunto 29 millones de TEUs de capacidad. Al mismo tiempo, la distancia entre la mayor y la vigésima línea naviera del mundo se amplió significativamente: la diferencia entre MSC y Emirates Shipping alcanzó los 7,22 millones de TEUs, equivalente a una relación de 68 veces, frente a los 4,4 millones de TEUs y una relación de 48 veces observados hace cuatro años.

Por MundoMaritimo