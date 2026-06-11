La concentración del mercado mundial del transporte marítimo de contenedores continuó profundizándose en mayo, con MSC alcanzando una participación récord del 21,5% de la capacidad global de la flota, mientras que Maersk descendió a su nivel más bajo de cuota de mercado en dos décadas, según un análisis de Alphaliner.
MSC se convirtió así en la primera naviera en la historia en superar el umbral del 21% de la capacidad mundial. La única compañía que se había aproximado a ese nivel fue Maersk, que llegó a controlar el 19,3% del mercado en 2018.
La línea naviera basada en Ginebra ha continuado ampliando su presencia a expensas de sus competidoras y fue la única entre las Top 10 del mundo que alcanzó un máximo histórico de participación durante este año. De acuerdo con Alphaliner, MSC “ha duplicado efectivamente su cuota de mercado desde 2010”.
La evolución contrasta con la estrategia adoptada por Maersk. En mayo, la línea naviera danesa operó el 13,7% de la capacidad mundial portacontenedores, su nivel más bajo desde la adquisición de P&O Nedlloyd en 2005.
Según el informe, la decisión deliberada de Maersk de mantener su flota en torno a 4,1-4,3 millones de TEUs desde comienzos de 2024, sumada al crecimiento sostenido de la flota mundial, ha derivado en una reducción progresiva de su participación. La línea naviera ha señalado que priorizará la renovación de flota con tecnologías descarbonizadas y el desarrollo de servicios logísticos integrados para alcanzar sus objetivos estratégicos y financieros.
Entre las demás grandes líneas navieras, CMA CGM mantuvo una posición relativamente estable, con una participación del 12,5% de la flota mundial, apenas por debajo del máximo de 12,9% alcanzado en 2023.
Fuera del grupo del Top 10, Alphaliner destacó a Wan Hai Lines como “la única gran línea naviera que ha incrementado consistentemente su cuota de mercado desde 2010”, tras alcanzar una participación de 1,7% en 2022, manteniendo ese nivel desde entonces.
Por el contrario, PIL, pese al reciente crecimiento de su flota, registra actualmente una cuota de 1,3%, lejos del máximo histórico de 2,1% obtenido en 2014.
Pequeños actores
En el segmento de líneas navieras con menos del 1% de la capacidad mundial, X-Press, SITC y KMTC han mostrado la mayor estabilidad durante la última década, manteniendo participaciones entre 0,5% y 0,8%.
Alphaliner también señaló la caída de SeaLead Shipping, cuya participación descendió por debajo del 0,1% tras las sanciones impuestas en 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos debido a presuntos vínculos con Irán. Como consecuencia, la línea naviera salió del ranking de las 30 principales líneas navieras del sector.
En paralelo, la tailandesa Regional Container Line redujo su participación a menos de 0,3%, quedando fuera del grupo de las veinte mayores líneas navieras y siendo superada por Emirates Shipping, Global Feeder y TS Lines.
Líneas navieras Top 10 concentran el mercado
La creciente concentración del mercado también se refleja en el desempeño conjunto de las líneas navieras TOP 10. Al cierre de mayo, estas controlaban el 84,7% de la capacidad mundial, apenas una décima por debajo del récord histórico de 84,8% registrado en enero de 2021.
Este avance fue impulsado principalmente por aumentos de capacidad en MSC, CMA CGM y ONE, favorecidos por la incorporación de nuevos buques. Entre diciembre y abril, las diez mayores líneas navieras recibieron cerca de 500.000 TEUs de nueva capacidad.
Al 1 de junio, las Top 10 operaban en conjunto 29 millones de TEUs de capacidad. Al mismo tiempo, la distancia entre la mayor y la vigésima línea naviera del mundo se amplió significativamente: la diferencia entre MSC y Emirates Shipping alcanzó los 7,22 millones de TEUs, equivalente a una relación de 68 veces, frente a los 4,4 millones de TEUs y una relación de 48 veces observados hace cuatro años.
Por MundoMaritimo
Maersk reduce su participación en la capacidad de la flota de portacontenedores global al 15%
MSC alcanza cuota de mercado global de portacontenedores del 20% por primera vez en sus 52 años de historia
3719 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.