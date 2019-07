El Ministerio de Infraestructura firmó una serie de ordenanzas que alteran las denominadas áreas poligonales de 16 puertos organizados de Brasil. Las áreas de los puertos que presentaron obstáculos frente a las normas de la Ley de Puertos (12.815 / 2013) fueron los de Angra dos Reis, itaguaí, Niteroi y Río de Janeiro ( estado de Río de Janeiro); Areia Branca y Natal (Río Grande do Norte); Belém y Santarém (Pará); Estrela (Río Grande do Sul); Fortaleza (Caerá); Ilhéus (Bahía), Itajaí y Sao Francisco do Sul (Santa Catariina); Maceió (Algoas); Recife (Pernambuco) y Sao Sebastiao (Sao Paulo).

El objetivo de la revisión de las áreas poligonales, que cubren sectores para instalaciones portuarias, así como infraestructura de protección y acceso a puertos, es definir más claramente los límites geográficos de la jurisdicción y el desempeño público y privado de estos puertos.

Para el Ministro de Infraestructura, Tarcisio Gomes de Freitas, la revisión acelerará las solicitudes para la instalación o expansión de terminales de uso privado (TUP). "Nuestro objetivo es simplificar las operaciones, reducir la burocracia y alentar la iniciativa privada para invertir", dijo Freitas. "La definición de poligonal es, en último análisis, certeza jurídica. Brinda claridad y la posibilidad de que se realicen nuevas inversiones debido a esta seguridad y la claridad que aporta la definición de estas poligonales ", agregó.

Ahora solo los bienes públicos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las autoridades portuarias están bajo el control de cada uno de ellos. En las áreas antiguas, había terrenos de propiedad privada como centros comerciales, casas, edificios comerciales, hoteles, museos, plazas e incluso aeropuertos, no relacionados con la operación de los puertos.

La construcción del nuevo diseño de las poligonales se realizó a través de extensas discusiones con las comunidades portuarias, donde las partes interesadas presentaron sus sugerencias durante las consultas y las audiencias públicas.

Para el Secretario Nacional de Puertos y Transporte por Aguas (SNTPA), Diogo Piloni, las contribuciones fueron extremadamente importantes para la revisión de las propuestas. "En todos los casos, la SNTPA ha aceptado democráticamente uno o más cambios de los cientos de partes interesadas que participaron en el proceso", dijo Piloni, quien evalúa la firma de las ordenanzas como un hito esperado por el sector y la comunidad portuaria. "A partir de la revisión tendremos la seguridad jurídica necesaria para que se realicen nuevas inversiones", dijo.

También este año, el Ministerio de Infraestructura tiene la intención de publicar las poligonales de los puertos de Santos (Sao Paulo), Imbituba (Santa Catarina), Rio Grande (Río Grande do Sul), Itaqui (Maranhao), Suape (Pernambuco) y Manaos (Amazonas).

Por MundoMarítimo