La escalada del conflicto en el Estrecho de Ormuz impacta el segmento de buques graneleros, afectando el dinamismo observado a inicios de año en órdenes de construcción, tarifas de flete y actividad en el mercado de segunda mano, reportan desde Veson Nautical.
“Al momento del análisis, 192 graneleros, equivalentes a 11,7 millones de dwt, se encuentran entre las 1.005 naves varadas en la zona, incluyendo unidades de propiedad iraní”, indica Veson. La situación contribuye a un entorno de evaluación por parte de los operadores, con efectos diferenciados según el tamaño de los buques.
En el segmento de órdenes de construcciones de buques, “la actividad mostró una desaceleración progresiva”. Esto tras registrar 45 contratos en enero y 40 en febrero, los encargos descendieron a 25 en marzo, cifra inferior a las 85 del mismo mes del año anterior. En abril no se han reportado nuevas contratos para la construcción de naves, a diferencia del mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 14 solicitudes selladas .
A pesar de la caída en volumen, los valores se han mantenido. El precio de construcción de buques tipo Capesize de 180.000 dwt aumentó 1,27% desde enero, alcanzando US$76,87 millones. Este segmento, junto con los Newcastlemax, concentra el 40% de las órdenes de 2026, con 44 unidades, frente al 13% registrado en el mismo periodo del año previo.
En términos de ingresos, el comportamiento ha sido dispar. “Los Capesize registraron incrementos en tarifas spot entre fines de marzo y comienzos de abril”, dice el reporte, esto en un contexto de reducción de la oferta disponible fuera de la región del Golfo Pérsico y aumento de los costos de combustible. Este tipo de buques no opera de forma significativa en el estrecho, pero se el segmento se ha visto beneficiado por la redistribución de la demanda.
En contraste, los segmentos Panamax, Supramax y Handysize enfrentan un escenario distinto, con mayor exposición a la interrupción de flujos de bienes desde el Golfo Pérsico, cancelación de embarques de fertilizantes y granos, y menor actividad en puertos de la región.
Las tarifas de fletamento a un año han mostrado menor variación, reflejando cautela por parte de los fletadores ante la incertidumbre sobre la demanda futura, lo que amplió la diferencia respecto a los niveles spot.
El mercado de compraventa de buques de segunda mano también evidenció una reducción en la actividad. Mientras en enero y febrero se registraron 94 y 95 transacciones respectivamente, en marzo estas descendieron a 60, frente a 122 en 2025. En abril, la cifra alcanza 15 operaciones hasta la fecha.
Entre las ventas recientes se incluyen el Capesize “Frontier Garland” (181.500 DWT, 2011) por US$36,5 millones y el Supramax “Valiant” (55.600 DWT, 2009) por US$13,4 millones.
En lo que va del año, los buques tipo Handy lideran las transacciones con 82 operaciones, seguidos por Panamax con 57 y Supramax con 51. A pesar de la menor actividad, los valores se han mantenido en la mayoría de los segmentos y edades, con aumentos destacados en el segmento Supramax, donde unidades de 60.000 dwt han incrementado su valor en 14,85% desde enero.
Por MundoMaritimo
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