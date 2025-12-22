Al cierre de un intenso 2025, el mercado de transporte marítimo de graneles mostró una evolución de la oferta más compleja y matizada que en años recientes. De acuerdo con BRS Dry Bulk, los fundamentos de capacidad estuvieron determinados por una combinación poco habitual de factores: velocidades de navegación persistentemente bajas, cambios en la congestión portuaria, órdenes de construcción de buques decreciente, escaso desguace y una elevada incertidumbre normativa y geopolítica.
Uno de los rasgos más relevantes fue la desaceleración estructural de la flota. Las normas medioambientales más estrictas, junto con el envejecimiento de una parte significativa de los buques, incentivaron velocidades menores como mecanismo para reducir emisiones sin asumir elevados costos de reconversión. Según el informe, “las velocidades de la flota de graneles alcanzaron un claro punto de inflexión en torno a 2023 y se han mantenido en una ‘zona de baja altitud’ en la gráfica durante 2024-25”.
Este fenómeno fue especialmente visible en los buques Capesize. La velocidad promedio de los buques entre 160.000 y 220.000 dwt cayó a un mínimo histórico de 9,9 nudos en el primer trimestre de 2025, en paralelo a fletes deprimidos. Incluso cuando los ingresos spot se recuperaron con fuerza en el segundo semestre del año, superando los US$25.000 diarios, la respuesta en velocidad fue limitada. Para BRS Dry Bulk, esto confirma que “la sensibilidad de la flota a mayores tarifas ha disminuido claramente”, restringiendo la capacidad efectiva de expansión en el corto plazo.
La menor velocidad coincidió además con trayectos más largos, en particular por el aumento de los embarques de bauxita desde Guinea y los desvíos por el Cabo de Buena Esperanza. Estas rutas amplificaron el efecto de la desaceleración, elevando la utilización de la flota y reduciendo la disponibilidad de capacidad, una dinámica que también benefició a los segmentos subcapesize.
En contraste, la congestión portuaria actuó como un factor de alivio parcial. En China, la congestión en puertos de descarga cayó un 18,5% interanual en 2025, liberando buques al mercado. En Brasil, si bien la congestión fue algo mayor que en 2024, se mantuvo muy por debajo de los niveles extremos de 2023, lo que “limitó parcialmente el potencial alcista de los fletes fronthaul (ruta marítima principal) desde ECSA en el cuarto trimestre”. Guinea, en cambio, emergió como un foco clave de inestabilidad: en marzo, cerca de 50 Capesize esperaban cargar bauxita, impulsando el C5TC [promedio ponderado de cinco rutas time charter (TC) del Baltic Exchange] hasta casi US$29.000/dia.
En el plano de la oferta futura, las nuevas órdenes de construcción de graneleros se contrajeron con fuerza tras un peak en 2024. BRS Tanker subraya que los altos precios en astilleros, los largos plazos de entrega y la escasa visibilidad macroeconómica están llevando a los armadores a privilegiar buques de segunda mano. Además, “la velocidad y dirección de los acontecimientos geopolíticos se mueven más rápido de lo que la industria puede reaccionar adecuadamente”, afectando decisiones de inversión a largo plazo.
El desguace, en tanto, continuó en niveles históricamente bajos por octavo año consecutivo. La postergación del marco Net-Zero de la OMI y una racha de resultados sólidos desde mediados de año reforzaron el atractivo de mantener en operación buques antiguos, especialmente Capesize, prolongando la vida útil de la capacidad convencional.
En perspectiva, BRS Dry Bulk anticipa que la fuerte desaceleración en las órdenes de construcción sentará las bases para una flota más envejecida y un pipeline de entregas reducido hacia 2028-2030. No obstante, en el corto plazo el mercado enfrentará pruebas relevantes en 2026, sobre todo en buques Kamsarmax y Ultramax, ante un escenario de demanda más débil, mayores entregas y el riesgo de una normalización de rutas que reduzca las toneladas/millas.
Por MundoMaritimo
Mercado de fletamento muestra buen desempeño, pero depende de los acontecimientos geopolíticos
Marítime Week Las Palmas prepara nutrida conferencia con toda la contingencia de la industria del bunkering
3716 compañías registradas, 50 países, 81 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.