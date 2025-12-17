Luego de un año en el que las disrupciones geopolíticas y la incertidumbre comercial pesaron más sobre el sentimiento del mercado que los propios fundamentos de oferta y demanda. Drewry prevé que el mercado de graneles mejore en 2026. La consultora señala que el segundo semestre de 2025 ya mostró una estabilización, mientras que la reciente flexibilización de la política de la Oficina del Representante comercial de EE. UU. (USTR) y la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China han reducido la probabilidad de shocks tarifarios generalizados, ofreciendo un telón de fondo más estable para el comercio de commodities de cara a 2026.

Factores alcistas

Drewry indica que el mercado granelero entra en 2026 “sobre una base más constructiva”. En este contexto, identifica una serie de factores alcistas que respaldan su expectativa de un mercado de fletes modestamente más fuerte el próximo año, aunque advierte que persisten riesgos capaces de moderar ese desempeño.

Uno de los principales impulsores positivos es el crecimiento del comercio de bauxita, que refuerza el potencial alcista para el segmento Capesize. Drewry proyecta que las exportaciones globales de bauxita aumentarán un 8,6% en 2026, impulsadas por la fuerte demanda de China y Europa. Guinea alcanzó un nuevo máximo histórico de embarques en el segundo semestre de 2025, apoyada en la sólida demanda de aluminio en China, y planea incrementar aún más su producción. No obstante, la consultora advierte que “un leve riesgo a la baja se cierne sobre el mercado”, debido al esperado aumento de la producció, especialmente con nueva oferta procedente de Indonesia y Australia.

Otro factor relevante es el dinamismo del comercio de soja de sudamerica. Brasil se encamina a una cosecha récord de 178 millones de toneladas en la campaña 2025–26, apoyada en un rápido avance de la siembra, lo que le permitirá adelantar exportaciones en el primer trimestre de 2026. A ello se suma el fortalecimiento de las exportaciones de soja de Argentina, impulsadas por la suspensión temporal de los derechos de exportación. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y Oil World, los embarques argentinos podrían alcanzar 12,6 millones de toneladas en la temporada 2025–26, casi triplicando el volumen del año anterior, con China concentrando más del 85% de los embarques.

La demanda india de carbón coquizable constituye otro soporte clave para el mercado en 2026. Drewry subraya que este flujo seguirá siendo “uno de los impulsores alcistas más fiables” para los graneles secos, a medida que la producción de acero continúa expandiéndose y entran en operación nuevos proyectos de altos hornos. Las importaciones se encaminan a niveles récord en 2025 y sentarán una base sólida para 2026, dado que las calidades domésticas no cumplen con los requisitos metalúrgicos, lo que incrementará las necesidades de importación de larga distancia.

Factores de riesgo

Drewry destaca que el principal viento en contra será la ola de entregas de nuevos buques. Más de 600 naves están programadas para incorporarse en 2026, lo que representa el mayor ingreso de nueva capacidad en más de una década. Estas entregas, ya comprometidas en los astilleros, aumentarán significativamente la oferta en un contexto de crecimiento de la demanda relativamente estable.

A ello se suma el impacto limitado del mineral de hierro desde India y Guinea. Aunque las importaciones indias sorprendieron positivamente en 2025, los volúmenes siguen siendo reducidos a escala global, mientras que el proyecto Simandou en Guinea continuará en fase inicial en 2026, con un efecto acotado sobre el mercado Capesize. Finalmente, un eventual restablecimiento pleno del tránsito por el Mar Rojo podría reducir distancias de los itinerarios y liberar capacidad, revirtiendo la inflación de las toneladas/milla que sostuvo los fletes en 2024–25.

En conclusión, Drewry estima que 2026 ofrecerá “un mercado más limpio y calmo” que el turbulento 2025, respaldado por fundamentos comerciales más firmes y una menor incertidumbre geopolítica.

