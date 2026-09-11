El segmento de los Very Large Crude Carriers (VLCC) alcanzó niveles históricos de tarifas durante la última etapa de la crisis del Estrecho de Ormuz, que ya se extiende por más de seis meses. En algunas rutas, los valores spot superaron los máximos registrados en marzo, mientras que en otras se aproximaron a esos niveles, reportó Lloyd´s List.

En la cuenca del Atlántico, el índice de fletamento por tiempo equivalente de VLCC entre África Occidental y China de Baltic Exchange se situó recientemente en US$237.259/día, un aumento de 118% mensual. Las únicas evaluaciones superiores corresponden al período comprendido entre el 2 y el 5 de marzo.

BRS Tanker por su parte señaló que “la disponibilidad de buques es limitada, debido a que pocos armadores muestran interés en posicionar capacidad en el Atlántico ante los retornos que ofrece actualmente el mercado oriental”.

En la ruta Golfo de Estados Unidos-China, el índice alcanzó US$210.307/día, 77% más que un mes antes y a menos de US$6.000/día de su máximo histórico.

Valores récord en las operaciones cercanas a Ormuz

Las tarifas más elevadas se registran en las operaciones próximas al Estrecho de Ormuz, donde los VLCC reciben crudo mediante transferencias de ship to ship (STS) desde tanqueros shuttle que atraviesan el Estrecho.

El índice de Baltic Exchange para la ruta Omán-China llegó a US$358.201/día, con un incremento mensual de 144%. “La disponibilidad de capacidad en esta zona continúa limitada y las condiciones del mercado apuntan a nuevos aumentos”, apunta Lloyd´s List.

Tankers International informó que el “DHT Taiga” fue fletado para un itinerario entre el Golfo de Omán y Myanmar a US$365.031/día. Posteriormente, él “Sea Emerald” fue contratado para una operación entre el Golfo de Omán y China por US$409.913/día.

Para los embarques dentro del Estrecho de Ormuz, los valores son más teóricos debido a que una parte importante del crudo se moviliza mediante operaciones STS en lugar de rutas directas desde el Golfo de Medio Oriente hacia Asia.

El índice VLCC MEG-China TD3C alcanzó US$759.969 diarios, 26% por encima del máximo registrado el 16 de marzo.

Proyecciones apuntan a tarifas elevadas hasta 2028

La evolución del mercado llevó a Clarksons Securities a modificar sus previsiones para las tarifas de los VLCC.

Antes del inicio de la crisis de Ormuz, la firma había proyectado una tarifa VLCC ponderada promedio de US$75.000/días para 2026. En su estimación más reciente elevó ese valor a US$135.000/día.

Para 2027, la previsión pasó de US$60.000 a US$117.000/día. El escenario base de Clarksons contempla que las alteraciones en Ormuz se mantengan durante el primer semestre de 2027 y que la reapertura se produzca gradualmente desde el tercer trimestre de ese año.

La firma prevé que una reapertura retrasada mantenga la reducción de inventarios hasta 2027 y traslade una mayor fase de reposición hacia 2028, a medida que se recupere la producción de petróleo. Para ese año se estima una acumulación mundial de existencias de 3 millones de barriles diarios, incluyendo 1 millón de barriles diarios destinados a reposición estratégica.

Para 2028, proyecta una tarifa VLCC ponderada promedio de US$79.000/día, año en que también prevé la entrega de 99 nuevos VLCC, equivalentes a más de 10% de la flota actualmente en operación.

Por MundoMaritimo