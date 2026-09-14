El mercado mundial de petróleo y transporte de crudo y productos derivados enfrentará un 2027 condicionado por la incertidumbre asociada al conflicto en Medio Oriente, según el análisis de BRS Tanker. La consultora considera que una solución que permita restablecer el tránsito por el estrecho de Ormuz a los niveles previos al 28 de febrero sigue siendo poco probable en el corto plazo, por lo que la evolución de los mercados dependerá en buena medida del momento en que la vía pueda reabrirse completamente.

BRS plantea que “los mercados petroleros han mostrado capacidad para adaptarse a las interrupciones registradas durante los últimos seis meses” y prevé que “esa capacidad se mantenga durante 2027”. Sin embargo, el nivel de riesgo para los participantes de la cadena de suministro de petróleo continuará siendo elevado.

En el mercado de tanqueros, la exposición al riesgo se ha convertido en un factor que diferencia las operaciones. Propietarios con mayor disposición a asumir riesgos han participado en el transporte de petróleo desde el Golfo de Medio Oriente hacia compradores finales o hacia zonas de fondeo en el golfo de Omán, donde la carga es transferida a otros buques para continuar su recorrido.

Redes de transbordo mantienen presión sobre la flota

Las redes de transbordo desarrolladas para permitir la salida y redistribución del petróleo de Medio Oriente han contribuido a mantener los flujos de exportación, pero también han introducido ineficiencias en las redes de transporte de tanqueros.

Según BRS Tanker, “estas ineficiencias han contribuido al aumento de las tarifas de fletamento en distintos segmentos durante los últimos seis meses. A ello se suma el mayor uso de tanqueros de crudo para transportar suministros alternativos desde productores fuera de Medio Oriente hacia refinerías que anteriormente dependían del crudo de esa región”.

Diferencias según la exposición al riesgo

La consultora identifica además la consolidación de un mercado dividido en dos niveles, determinados por el riesgo asociado a cada operación. Esta diferencia se observa en rutas de referencia del Baltic Exchange como TD3C, TD8, TC1 y TC5, que parten desde el Golfo de Medio Oriente y han registrado un comportamiento superior al de rutas que comienzan fuera de esa zona.

En los últimos dos meses, por ejemplo, las ganancias de los VLCC en la ruta TD3C, entre el Golfo de Medio Oriente y China, promediaron US$450.000 diarios. En la ruta TD2, entre el Golfo de Estados Unidos y China, el promedio fue de aproximadamente US$125.000 diarios.

Escenario base contempla conflicto hasta mediados de 2027

El escenario base de BRS Tanker considera que el conflicto en Medio Oriente se prolongará hasta mediados de 2027. La proyección se sustenta en la ausencia de concesiones entre Washington y Teherán al momento de elaborar el análisis, aunque la consultora mantiene un nivel elevado de incertidumbre respecto de la fecha en que podría finalizar el conflicto.

El análisis también estima el posible efecto sobre la oferta y demanda mundial de petróleo durante el segundo semestre de 2027 si el conflicto terminara. En ese escenario, un aumento de las exportaciones de crudo y productos desde Medio Oriente provocaría una reducción de los precios, lo que impulsaría la demanda mundial.

BRS Tanker proyecta que la demanda mundial de petróleo aumentaría en 3,7 millones de barriles diarios durante el segundo semestre de 2027 respecto del primero.

Aun con ese incremento, al cierre de 2027 la demanda mundial se mantendría aproximadamente 2 millones de barriles diarios, equivalente a 2%, por debajo del nivel previo al conflicto.

Por MundoMaritimo