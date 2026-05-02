El sector de transporte marítimo de graneles podría registrar un crecimiento limitado en los próximos años, dependiendo de la evolución de la situación en el Estrecho de Ormuz, según estimaciones de BIMCO. De acuerdo con el análisis, “la demanda crecerá hasta un 1% en 2026 y entre 0,5% y 1,5% en 2027, si el Estrecho de Ormuz permanece cerrado indefinidamente”. En contraste, en un escenario de reapertura, el crecimiento proyectado se eleva a rangos de entre 2,5% y 3,5% en 2026, y de 2% a 3% en 2027.

En el escenario de cierre prolongado, “se prevé un estancamiento en los volúmenes de carga durante 2026 y 2027, con un menor desempeño en los embarques de granos y cargas menores, debido a su mayor dependencia de esta ruta” y a perspectivas de menor oferta agrícola vinculadas al alza en los precios de fertilizantes.

Las distancias promedio de navegación también presentarían variaciones. Bajo condiciones de cierre, se estima un aumento de entre 0% y 1% en 2026 y 2027, impulsado por una mayor participación de productos con trayectos más largos, como mineral de hierro, granos y bauxita. En un escenario de reapertura, el incremento sería levemente mayor debido a un mejor desempeño de ciertos flujos de carga.

El informe identifica factores adicionales que podrían incidir en la demanda. Entre ellos, un eventual retorno del tránsito marítimo al Mar Rojo, lo que reduciría las distancias de navegación al eliminar desvíos por el Cabo de Buena Esperanza. Por otro lado, “la posible aparición del fenómeno de El Niño hacia el segundo trimestre de 2026 podría limitar los tránsitos por el Canal de Panamá”, debido a menores niveles de agua, lo que llevaría a desvíos y mayores distancias recorridas.

Desglose de bienes

BIMCO anticipa que los envíos de mineral de hierro se mantendrían estancados en 2026 y crecerían entre 0,5% y 1,5% en 2027 en un escenario de cierre del estrecho. Este desempeño estaría influido por factores como la evolución de la demanda de acero, especialmente en China, y la expansión de la oferta desde países exportadores como Australia, Brasil y naciones de África Occidental.

Respecto al carbón, se proyecta un crecimiento de hasta 1% en 2026 y de entre 0,5% y 1,5% en 2027 si el estrecho permanece cerrado. En caso de reapertura, podrían disminuir. El informe señala que “la menor disponibilidad de gas natural licuado podría impulsar una sustitución hacia el carbón en algunos mercados”, aunque la demanda en países como China e India ha mostrado una tendencia a la baja en lo que va del año.

En el segmento de granos, se prevé un aumento de entre 3% y 4% en 2026, seguido de una contracción en 2027 bajo el escenario de cierre. En cambio, una reapertura del estrecho podría elevar el crecimiento hasta entre 7% y 8% en 2026. Factores como la disponibilidad de fertilizantes, las condiciones climáticas y la evolución de las cosechas inciden en estas proyecciones.

En relación con los graneles menores, se estima una caída de entre 1% y 2% en 2026 si se mantiene el cierre, mientras que en un escenario alternativo podrían registrar crecimientos superiores. Estos productos, entre ellos fertilizantes, azufre y aluminio, presentan una alta exposición a las disrupciones en el Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte relevante de estos flujos.

Por MundoMaritimo