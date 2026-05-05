El mercado de fletamento de portacontenedores continúa mostrando una tendencia claramente alcista, desmarcándose del complejo escenario geopolítico global. De acuerdo con Alphaliner, “el mercado de fletamento de contenedores continúa ignorando en gran medida los eventos en Medio Oriente y mantiene su trayectoria alcista”.
Si bien la actividad de fijaciones disminuyó en la última quincena respecto de semanas previas, esto no responde a una debilidad en la demanda, sino a limitaciones en la oferta. En ese sentido, el informe subraya que “esto tuvo más que ver con una continua escasez de buques en la mayoría de los tamaños que con una demanda débil”.
Esta estrechez de capacidad disponible queda en evidencia en la rapidez con que se emplean los buques. “La relativa facilidad con la que los subarriendos inmediatos encuentran empleo destaca claramente la fortaleza del mercado”, señala el reporte. A ello se suma el interés persistente de las líneas navieras tanto por buques de gran tamaño como por naves más pequeñas y eficientes en consumo de combustible, incluso con entregas a futuro.
En este contexto, las tarifas de fletamento se mantienen en niveles elevados y con leves incrementos en algunos segmentos. Según Alphaliner, “las tarifas continúan evolucionando en niveles muy saludables para todos los tamaños de buques e incluso están subiendo ligeramente para algunos tipos”, impulsadas directamente por la escasez de oferta.
Perspectivas condicionadas por Medio Oriente
Pese al actual dinamismo, las perspectivas del mercado de fletamento se mantienen inciertas. La situación en Medio Oriente, particularmente el estancamiento de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y la inoperatividad del Estrecho de Ormuz, introduce riesgos relevantes. Según la consultora: “las perspectivas para las próximas semanas y meses siguen difusas por la situación en Medio Oriente”.
El informe advierte que, de prolongarse esta situación, podrían generarse impactos significativos: “cuanto más tiempo permanezca inaccesible el Estrecho de Ormuz, más severas serán las consecuencias para la industria y la economía global”. Entre los riesgos identificados se encuentran eventuales escaseces de combustible y una posible recesión global, lo que afectaría directamente la demanda por transporte marítimo.
Principales tamaños de buques
En tanto, en los portacontenedores VLCS (7.500-13.500 TEUs), la demanda se mantiene firme y “no muestra señales de debilidad”, destaca el reporte. Ejemplo de ello es el fletamento por parte de Maersk de un buque de 14.000 TEUs en construcción por un período estimado de cinco años.
Asimismo, MSC aseguró el buque “Express Rome” de 10.114 TEUs por cerca de 13 meses a una tarifa en torno a los US$70.000/día, reflejando el nivel de firmeza del mercado.
En paralelo, continúan las órdenes de construcción de buques del segmento respaldadas por contratos de largo plazo, lo que evidencia confianza en la demanda futura de capacidad.
Por otro lado, para los buques de tipo Panamax Clásico (4.000-5.299 TEUs), la actividad de contratos fue limitada. Sin embargo, esto también responde a la falta de disponibilidad de buques más que a una caída en el interés. “La baja actividad fue principalmente resultado de la escasez de buques, ya que la demanda sigue activa”, indica el informe. Las tarifas de referencia se mantienen en torno a US$54.000-55.000/día por contratos de 12 meses.
En particular, los buques tipo “manga ancha” continúan captando fuerte interés, con múltiples naves asegurando empleo reciente en torno a US$45.000/dia, con operadores como CMA CGM entre los posibles fletadores.
Por MundoMaritimo
Mercado de fletamento muestra un frágil equilibrio entre escasez de buques y riesgos de sobrecapacidad
Mercado de fletamento de portacontenedores mantiene impulso alcista pese a tensiones en Medio Oriente
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