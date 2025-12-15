El mercado de fletamento de portacontenedores está concluyendo 2025 con un marcado sesgo alcista. La demanda de buques se mantiene elevada y sin señales de debilitamiento, mientras que las tarifas continúan en niveles muy saludables en todos los segmentos de capacidad. Bajo este contexto, puede afirmarse que 2025 se perfila como “el año más fuerte que el mercado haya experimentado fuera de los años del boom de carga post-Covid”, apunta Alphaliner.
A lo largo del año, el mercado ha demostrado una notable resiliencia frente a un cúmulo inédito de disrupciones e incertidumbres de carácter político, geopolítico y macroeconómico. Factores como los aranceles de Estados Unidos, las tarifas portuarias, la inestabilidad en Medio Oriente, la guerra en Ucrania, la caída de las tarifas de flete y el flujo ininterrumpido de nueva capacidad han sido obstáculos relevantes, pero que el mercado logró absorber con éxito.
En contraparte, los desvíos por el Cabo de Buena Esperanza continuaron siendo “una bendición disfrazada”, ya que las mayores distancias de navegación en los itinerarios entre Asia y la cuenca del Atlántico ayudaron a absorber una gran cantidad de buques que, de otro modo, habrían quedado excedentes. A ello se sumaron volúmenes más fuertes de los esperado, especialmente en las rutas Norte-Sur y regionales, lo que contribuyó a mitigar los riesgos de sobrecapacidad.
Como resultado de esta combinación de factores, la oferta de capacidad se mantuvo ajustada durante todo 2025, pese a la constante incorporación de nuevo tonelaje y a niveles prácticamente nulos de desguace. En su último recuento del mercado ‘spot’, Alphaliner identifica “solo dos buques actualmente desempleados a nivel mundial”, un mínimo histórico. De igual modo, la capacidad inactiva se mantiene en niveles marginales, con una flota de portacontenedores considerada “totalmente empleada”.
Hacia 2026 se espera un retorno a gran escala del tránsito de portacontenedores a través del Canal de Suez. Si bien las disrupciones iniciales asociadas a esta transición podrían impulsar temporalmente la demanda de buques, el panorama de mediano plazo aparece más complejo. Las menores distancias de navegación que implicará la reapertura plena del canal podrían volver redundante a una cantidad significativa de naves.
A esto se suma la entrada en servicio de 1,4 millones de TEUs de nueva capacidad durante 2026. Aunque algunos actores relativizan este volumen frente a los 3 millones y 4 millones de TEUs previstos para 2027 y 2028, estas entregas contribuirán a engrosar una flota que podría alcanzar sobreoferta de darse la reapertura de Suez. “Esta mezcla podría ser tóxica y someter tanto a las tarifas de flete como de fletamento a una presión significativa, a menos que los volúmenes de carga continúen sorprendiendo positivamente, como ocurrió en 2025”.
Fletamento en principales tamaños de buques
En el segmento LCS (5.300–7.499 TEUs), los contratos siguen siendo limitados, no por falta de interés sino por la persistente escasez de capacidad disponible. Entre los pocos acuerdos conocidos, Sea Consortium habría fletado el “X-Pres Pisces”, de 7.092 TEU (diseño SDARI Sealion 7000), por apenas algunas semanas, entre unos US$90.000 y US$100.000 diarios. Asimismo, se reporta que un buque de 5.500 TEUs con apertura en el cuarto trimestre de 2026 fue contratado por 24 meses.
En el segmento de Panamax Clásico, la intensa actividad observada a mediados de noviembre no da señales de agotamiento. Alphaliner reporta una nueva oleada de contratos de buques de 4.250 TEUs con entregas en 2026. La mayoría de los acuerdos para buques handy o baby Panamax, de entre 4.250 y 4.700 TEUs, se ha cerrado por períodos de 36 meses, con tarifas que oscilan entre los bajos US$30.000 y los US$35.000 diarios, dependiendo del momento de entrega.
Por MundoMaritimo
Tanqueros VLCC marcan repunte con sólidos fundamentos e impulso desde Brasil y Guyana
Mercado de fletamento de portacontenedores recibe impacto favorable de la crisis en el Mar Rojo
3716 compañías registradas, 50 países, 81 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.