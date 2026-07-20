Los recientes ataques contra infraestructura petrolera en Rusia provocaron una disminución de la actividad de refinación y una caída de las exportaciones de diésel, generando cambios en el comercio marítimo de combustibles y en la utilización de la flota de tanqueros para productos limpios, indicó el más reciente BRS Tanker.

De acuerdo con el análisis, desde comienzos de mayo alrededor de 20 refinerías rusas han sido alcanzadas por ataques, afectando a más de la mitad de la capacidad de refinación del país. Como consecuencia, el procesamiento de crudo se redujo hasta cerca de 3,8 millones de barriles diarios, unos 800.000 barriles menos que en abril y aproximadamente 1,6 millones por debajo del nivel registrado un año antes.

Esta situación también se ha reflejado en las exportaciones de productos limpios. Según datos preliminares de seguimiento de buques, los embarques rusos —excluyendo productos químicos y GLP— descendieron a unos 600.000 barriles diarios a comienzos de julio, el nivel más bajo en más de dos décadas y muy inferior al promedio de 1,5 millones de barriles diarios registrado en 2025.

El mayor impacto se observa en el diésel, cuyas exportaciones cayeron más de 50% durante los dos últimos meses hasta promediar alrededor de 370.000 barriles diarios. Habitualmente, este combustible representa el principal producto limpio de exportación de Rusia, con un promedio superior a 900.000 barriles diarios en los dos años previos. Rusia concentra cerca del 9% del transporte marítimo mundial de diésel, situándose como el segundo mayor proveedor después de Estados Unidos.

Restricciones a las exportaciones y presión sobre el mercado

Ante las interrupciones en el suministro interno, el gobierno ruso implementó una prohibición temporal para las exportaciones de diésel, con algunas excepciones, inicialmente vigente durante julio. El informe señala que la medida podría extenderse durante el tercer trimestre debido a que varias refinerías permanecerían fuera de operación y al aumento estacional de la demanda doméstica asociado a la cosecha agrícola.

Los datos preliminares de carga ya anticipan una nueva disminución de los embarques rusos durante la segunda mitad de julio y agosto.

La reducción de las exportaciones también modifica el equilibrio regional del mercado. Antes de las restricciones impuestas por la Unión Europea y Reino Unido a finales de 2022, cerca del 75% del diésel ruso tenía como destino Europa. Actualmente, Turquía y Brasil figuran entre los principales compradores, con importaciones cercanas a 330.000 y 140.000 barriles diarios, respectivamente. África recibe en conjunto alrededor de 280.000 barriles diarios, principalmente a través de Marruecos, Túnez, Libia y Egipto.

Efectos sobre los buques tanque para productos limpios

El análisis indica que la disminución de los embarques rusos ya ejerce presión sobre las tarifas de los tanqueros para productos limpios que tradicionalmente operaban desde puertos rusos. Parte de esa flota estaría buscando nuevas oportunidades en otros mercados del Atlántico.

Como consecuencia, se prevé un aumento en la disponibilidad de buques, especialmente del segmento MR2, en la cuenca atlántica. Considerando que las exportaciones de productos limpios desde la región no registrarían un crecimiento significativo durante el verano boreal, el informe estima que las tarifas y los ingresos de este segmento podrían enfrentar dificultades para recuperarse en los próximos meses.

En Asia, el comportamiento del mercado dependerá en gran medida de China. Aunque recientemente se flexibilizaron algunas restricciones a las exportaciones de combustibles, el informe considera poco probable un incremento importante de las exportaciones de diésel. De concretarse un aumento, se espera que los volúmenes adicionales permanezcan dentro de Asia o Australasia, favoreciendo principalmente la demanda regional de buques MR antes que la de unidades LR para rutas de larga distancia.

Por MundoMaritimo