El mercado petrolero mundial se encamina hacia una nueva etapa en la que Medio Oriente fortalecerá su posición como la principal región exportadora de crudo, impulsada por bajos costos de producción, inversiones crecientes y una mayor demanda asiática. Según BRS Tanker, “tras años de turbulencias, Medio Oriente terminará por fortalecer su posición como la principal región exportadora del mundo”.

La estrategia de la OPEP+ ha virado en los últimos meses hacia la recuperación de cuota de mercado, en detrimento de la defensa de precios. Sin embargo, la consultora advierte que el auge de la oferta no OPEP, especialmente hasta fines de la década, limita la capacidad de incrementar producción sin presionar los precios a la baja. A partir de 2030, cuando la producción fuera del grupo comience a caer, se prevé un repunte en la demanda de crudo OPEP+, satisfecha principalmente por sus miembros de Medio Oriente.

Arabia Saudita lidera la expansión regional. Saudi Aramco invertirá US$40.000 millones en 2025 en exploración y producción, un 15% más que en 2015, para sostener su capacidad a pesar del declive de campos maduros. Kuwait apunta a aumentar su capacidad de 2,9 a 4 millones de barriles diarios (mb/d) hacia 2035, mientras Irak, Emiratos Árabes Unidos y Qatar despliegan planes similares.

El destino de estos flujos es claro: Asia. “Impulsada por la racionalización de refinerías en Europa y la expansión de capacidad en Asia, se anticipa que la mayor parte del crudo de Medio Oriente se dirija al este”, destaca BRS Tanker. Esto consolidará la demanda de transporte en VLCCs (Very Large Crude Carriers), pieza central del transporte energético global.

No todos los productores de la OPEP+ gozan del mismo margen de maniobra. Irán depende casi exclusivamente de China como cliente, lo que limita el alcance de sus planes de expansión. “Si las sanciones de EE. UU. se relajaran, NIOC podría adoptar un perfil más ambicioso, pero hoy ese escenario luce distante”, advierte el informe.

Venezuela enfrenta un cuadro aún más complejo. Aunque posee las mayores reservas probadas del mundo, la mayoría corresponde a crudos extrapesados de alto costo. El deterioro de su infraestructura y las sanciones estadounidenses frenan cualquier repunte de corto plazo. Según BRS Tanker, “se requeriría una inversión externa colosal para que Venezuela alcance su potencial, algo que solo podría materializarse hacia el final del horizonte de pronóstico”. Incluso con mejoras, difícilmente supere los 2,5 mb/d en la próxima década.

El caso de Rusia ofrece también incertidumbre. El agotamiento acelerado de las reservas en Siberia Occidental obliga a buscar alternativas en el Ártico y en el shale de Bazhenov, proyectos que requieren tecnología y capital extranjeros. Las sanciones occidentales cierran esa posibilidad, reduciendo perspectivas de inversión. Incluso, con el eventual fin del conflicto en Ucrania, BRS Tanker anticipa que Europa seguirá evitando el crudo ruso, lo que forzará a Moscú a concentrar exportaciones en Asia. Ello mantendrá al máximo el uso del oleoducto ESPO hacia China y sostendrá un flujo adicional por vía marítima, lo que asegura demanda estable para buques Aframax y Suezmax.

El otro gran actor, Estados Unidos, atraviesa un punto de inflexión. El shale del Pérmico, motor de la expansión de la última década, enfrenta precios cercanos a su nivel de equilibrio, lo que ralentiza perforación y crecimiento. “El crecimiento y la actividad de perforación se están desacelerando rápidamente”, advierte BRS Tanker.

A mediano plazo, la apertura de tierras federales podría permitir repuntes periódicos sujetos a ciclos de precios. En paralelo, se prevé la entrada en operación de proyectos en el Golfo de México y Alaska, mientras la producción de condensados y GLP mantiene una senda de crecimiento apoyada en la demanda global de gas natural.

El Mar del Norte continuará en declive, con caídas en el Reino Unido que superan los avances de Noruega. El cierre de refinerías regionales, además, reduce la demanda de transporte de crudo. En África Occidental, Nigeria y otros productores enfrentan la misma traba: falta de inversión extranjera para reemplazar campos en declive, lo que limita el potencial de producción y la demanda de Suezmax y VLCC.

