Pese al fin de la alianza 2M con Maersk y su decisión de operar una red independiente, MSC continúa como la mayor línea naviera en la ruta Europa y Norteamérica. Según el último análisis de Alphaliner, la línea naviera no solo ha mantenido su liderazgo, sino que incluso incrementó su participación en la ruta Transatlántico durante el último año.

“MSC sigue siendo el número uno, con un ligero aumento, a pesar de su reciente separación de Maersk y su nuevo enfoque independiente”, señala Alphaliner al analizar la flota desplegada por las líneas navieras en rutas con conexión hacia Norteamérica.

La participación de MSC pasó de 41,1% en julio de 2024 a 41,8% en julio de 2025, apoyada en una flota que supera los 500.000 TEUs entre Europa y Norteamérica. La compañía reemplazará dos servicios- uno entre el norte de Europa y la costa este de EE.UU. (USEC), y otro entre el Mediterráneo y la USEC- por nuevos servicios que dan la vuelta al mundo y que cuentan con buques de mayor capacidad, lo que impulsará aún más su presencia en esta ruta.

“Los tramos en dirección oeste de estos nuevos servicios verán buques Neopanamax de 14.600 y 15.000 TEUs cruzando el Atlántico”, advierte Alphaliner, lo que implica una complejidad creciente para medir la participación de mercado en función de la capacidad desplegada, ya que parte de la carga tendrá múltiples destinos y parte del espacio será usado para reposicionamiento de contenedores vacíos.

En términos generales, la capacidad total en servicios en la ruta Transatlántico creció un 8,3% interanual, recuperando los niveles de octubre de 2023 tras una caída previa del 8,2% reportada en 2024. MSC fue responsable de cerca del 50% de los nuevos espacios añadidos en el periodo.

No obstante, Alphaliner aclara que las cifras de MSC incluyen servicios orientados a carga refrigerada provenientes de América Latina, que hacen escalas en la costa este estadounidense solo en el tramo en dirección oeste. Además, incorpora 14 buques de entre 8.010 y 12.220 TEUs en el servicio “California Express”, el cual representa el 27% de la capacidad total desplegada por MSC en el Atlántico. Este itinerario, sin embargo, transporta también grandes volúmenes hacia y desde América Latina, conectados vía transbordo en Panamá.

Hapag-Lloyd se mantiene en el segundo lugar, aunque con una caída importante en su participación, que bajó de 19,6% a 14,9% en el mismo periodo. En contraste, su socio en Gemini Cooperation, Maersk, aumentó su cuota del 8,9% al 14,4%, acercándose peligrosamente al segundo puesto. “El crecimiento del 75% en la flota de Maersk y la reducción del 18% en la de Hapag-Lloyd están claramente relacionados con los cambios de alianza”, afirma Alphaliner.

Hapag-Lloyd, que antes era el mayor proveedor de capacidad en THE Alliance junto a ONE, HMM y Yang Ming, hoy solo opera seis buques en uno de los cuatro servicios entre el norte de Europa y la USEC bajo Gemini Cooperation. Los otros tres están a cargo únicamente de Maersk.

En cuanto a otros actores, CMA CGM conserva el cuarto lugar con una participación del 8,0%. Ocean Network Express (ONE), aunque redujo su presencia de 6,4% a 5,9%, desplazó a Cosco por una leve ventaja de 372 TEUs, ocupando el quinto puesto.

Alphaliner concluye que “los cambios de alianza tuvieron poco efecto en los operadores más pequeños o especializados”, como ZIM (3,3%), Evergreen, ACL, ICL, Turkon y Arkas (0,4%).

