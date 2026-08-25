La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), ante la escasez de precipitaciones ocasionada por el fenómeno meteorológico de El Niño, reducirá los tránsitos diarios de 36 a 34 desde el 4 de septiembre y posteriormente a 32 desde el 15 de septiembre. En paralelo, el calado admitido para buques Neopanamax será de 48 pies a partir del 2 de septiembre, mientras que una posible reducción posterior a 47,5 pies fue aplazada hasta el 1 de octubre, reporta Freight Waves .
Estas medidas podrían impactar directamente la confiabilidad y los costos de las cadenas logísticas que conectan Asia con los puertos de la Costa Este (USEC) y del Golfo de Estados Unidos (USGC), presionando tarifas, disponibilidad de equipos y rutas alternativas, justo en momentos en que los puertos de Los Ángeles y Long Beach, en la Costa Oeste (USWC) mantienen volúmenes cercanos a niveles récord.
El Canal concentra cerca del 5% del comercio mundial y más del 70% de la carga que lo utiliza tiene origen o destino en Estados Unidos. Además, aproximadamente 72% de los buques que transitan por la vía están vinculados a puertos estadounidenses. Por ello, una reducción de capacidad puede extender sus efectos desde los puertos de Nueva York y Nueva Jersey hasta Houston y Nueva Orleans, afectando itinerarios, posicionamiento de equipos y carga de trabajo en terminales.
El impacto podría ser especialmente relevante para los servicios Asia-USEC, que deberán competir por un número más limitado de reservas. Una nave sin tránsito garantizado podría enfrentar esperas, mientras que las restricciones de calado podrían obligar a reducir la carga embarcada.
El panorama también podría favorecer un mayor desvío de carga hacia la USWC, para luego trasladarla por ferrocarril hacia el este. Esto aumentaría la demanda por trenes intermodales, terminales interiores, chasis y operaciones de transbordo.
Los puertos de Los Ángeles y Long Beach movilizaron cerca de 1,9 millones de TEUs en julio, cerca de niveles récord, mientras que las tarifas para contenedores desde Asia hacia la USEC alcanzaron los US$10.527/FEU, un 42% más que al inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos y US$3.334/FEU por encima de las tarifas hacia la USWC.
Impacto sobre las rutas globales
Ante una menor disponibilidad de tránsitos, algunas líneas navieras podrían evaluar desvíos por el Canal de Suez o alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Ambas alternativas implican mayores distancias, consumo de combustible y exposición a riesgos operacionales y geopolíticos.
Para los exportadores agrícolas estadounidenses, particularmente aquellos que utilizan los puertos del Golfo para llegar a compradores asiáticos, las restricciones también podrían traducirse en mayores tiempos de navegación y costos de entrega.
El efecto final, por tanto, no se limita a eventuales demoras en Panamá. Una menor capacidad del Canal puede alterar el equilibrio entre los gateways estadounidenses, presionar las tarifas y obligar a los propietarios de carga y líneas navieras a tomar decisiones de ruta con mayor anticipación.
Bajas precipitaciones en la Cuenca del Canal de Panamá
Cabe precisar que las medidas adoptadas por el Canal de Panamá responden a un escenario hídrico desfavorable. Entre mayo y agosto, las precipitaciones en la cuenca del Canal estuvieron 34% por debajo del promedio histórico y los aportes de agua fueron 44% inferiores a la media. La ACP busca preservar reservas suficientes para garantizar las operaciones durante la temporada seca de 2027 y, al mismo tiempo, proteger el suministro de agua para consumo humano. Además, la posibilidad de un episodio severo de El Niño durante 2026-2027 agrega incertidumbre al panorama.
Por MundoMaritimo
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