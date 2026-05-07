La décimo quinta versión de la Media Maratón TPS Valparaíso comenzó su cuenta regresiva con la apertura de las inscripciones y la presentación de la polera oficial de competencia, en una actividad realizada al interior del Terminal 1 del Puerto de Valparaíso que reunió a autoridades, auspiciadores y organizaciones locales.

Terminal Pacífico Sur Valparaíso, organizador de esta prueba que en cada una de sus ediciones reúne a más de 4.000 personas, realizó el lanzamiento de la Media Maratón TPS invitando a las familias y a corredores a participar de una carrera que recorre el interior de los recintos portuarios y algunos de los sectores más emblemáticos de la ciudad patrimonial, evento que se realiza colaborativamente con el Ministerio del Deporte, a través de la Ley del Deporte, además de una decena de instituciones locales.

Cristian Rodríguez, gerente general de TPS, señaló: “La Media Maratón TPS Valparaíso es una oportunidad única en que las personas pueden correr por nuestro muelle, junto al mar, debajo de las grúas y entre los contenedores que son nuestro espacio de trabajo del día a día, desde donde movemos el comercio exterior chileno; pero también es una ocasión para recorrer Valparaíso desde una mirada distinta, a través del deporte, con la familia. Nos emociona mucho hacer nuevamente esta prueba tan querida y que se caracteriza por un ambiente de vida sana y mucha alegría”.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, comentó: “Para nosotros es muy importante esta Media Maratón que organiza TPS y en que la Municipalidad de Valparaíso es parte, porque nos permite promover la ciudad en la línea deportiva, en el desarrollo portuario para que las personas puedan conocer lo que se hace en el recinto portuario y por supuesto también esto genera un gran atractivo turístico y potencia el desarrollo económico en la ciudad de Valparaíso. La invitación es a que puedan inscribirse, a que puedan venir en septiembre a Valparaíso”.

En la actividad participó también Fernando López, secretario regional ministerial (seremi) del Deporte de la Región de Valparaíso, quien acotó: “Primero que todo, felicitar a TPS por esta iniciativa. Es un proyecto que se enmarca en la Ley de Donaciones, que es en definitiva una alianza público-privada que permite organizar eventos de esta magnitud en la Región de Valparaíso. Es una actividad eminentemente familiar, que va en la línea de lo que como Ministerio promovemos, que es la actividad física para la familia. Es motivo de orgullo para nosotros como Ministerio del Deporte, para la empresa y para Valparaíso tener un evento de este tipo”.

Finalmente, Franco Gandolfo, gerente general de la Empresa Portuaria Valparaíso, señaló que “esta quinceava versión de la Media Maratón TPS Valparaíso es bien especial, porque nuevamente nos encuentra con un puerto abierto a la ciudad, donde el desafío es transitar a lo largo de todo el recinto portuario y eso es muy bonito (…), este año esta actividad está siendo apoyada también por quienes son los clientes del Puerto de Valparaíso y por tanto nos congrega a todos en este gran espacio y nos convida a seguir trabajando para que el puerto y nuestra ciudad se desarrollen”.



Los organizadores y auspiciadores de la corrida presentaron la polera oficial de competencia de la Media Maratón TPS Valparaíso 2026 y reiteraron la invitación a participar del evento, que considera las distancias de 21K, 10K y un circuito infantil de 2K. El detalle de los recorridos e inscripciones se encuentra en el sitio web www.mediamaratontps.cl.