Con nuevos recorridos, un día de sol primaveral y el tradicional paso por el interior del puerto a lo largo del muelle, la Media Maratón TPS Valparaíso se disputó en la jornada del 06 de septiembre con más de 4.000 personas que participaron en esta gran fiesta familiar, que en su décimo quinta versión es uno de los eventos deportivos más importantes de la ciudad.

La prueba se disputó en las distancias de 2K, 10K y de manera excepcional 17K en lugar de los 21K, debido a las modificaciones que tuvo el trazado de la prueba por los daños en algunas calles de la ciudad a causa de los recientes eventos climáticos, a fin de resguardar la seguridad de todas las personas. De esta forma, las distancias 10K y 17K se dirigieron desde el puerto en dirección a Caleta Portales, regresando por Avenida Errázuriz hasta la meta, ubicada cerca de Plaza Sotomayor.

Cristian Rodríguez, gerente general de TPS, comentó que “La Media Maratón TPS es parte de Valparaíso. Tiene algo único que es correr dentro de nuestro Terminal por debajo de las grúas y entre los contenedores, y además recorrer la ciudad patrimonial desde otra perspectiva, que es a través del deporte y la vida sana. Es muy emocionante ver el entusiasmo de los participantes y de las personas que vienen a alentarlos, por lo que estamos muy contentos de realizar esta gran fiesta deportiva de la ciudad. Muchas felicitaciones a todos los participantes y nuestros agradecimientos a los auspiciadores, autoridades y colaboradores que hacen posible este evento, un esfuerzo conjunto que una vez más tuvo un excelente resultado”.

El ejecutivo destacó además el vínculo que se ha construido con los participantes y la comunidad. “Son quince ediciones construyendo una tradición que nos permite vincularnos de una manera distinta con Valparaíso. Ver a familias, niños y corredores de todas las edades participando y disfrutando de esta jornada nos confirma el valor que tiene este evento para la ciudad”, agregó.

Gonzalo Le Dantec, presidente de la Empresa Portuaria Valparaíso, junto con señalar que “la Media Maratón TPS se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más importantes de Valparaíso y la región”, destacó que “pocas corridas permiten recorrer cerca de cinco kilómetros al interior de instalaciones portuarias, conociendo de cerca un espacio que forma parte de la historia y el desarrollo de nuestra ciudad. Como Puerto Valparaíso, agradecemos el compromiso y esfuerzo de TPS en la organización de esta tradicional actividad y valoramos profundamente iniciativas como esta”.

Fernando López, secretario regional ministerial (seremi) de Deportes de la Región de Valparaíso, expresó: “Quiero felicitar a TPS por la organización de este tremendo evento deportivo, una corrida de este tipo no se ve todos los fines de semana, la variedad de distancias, es una instancia pensada para los adultos, para los niños, para toda la familia, como también para todo el que quiera vivir la experiencia de correr en un ambiente donde comulga el puerto, la ciudad y la costa, eso es lo que lo convierte en una experiencia única”.

Como parte de las novedades de esta edición, todos los participantes que completaron sus respectivas distancias recibieron medalla finisher, reconocimiento que regresó este año para destacar el esfuerzo deportivo de los corredores. El evento contó además con un servicio especial de EFE Valparaíso para facilitar el traslado de los participantes desde Limache hacia Estación Puerto durante las primeras horas de la mañana.

Ganadores

En la distancia de 17K, en la categoría femenina el primer lugar general fue para Francisca Mena, el segundo puesto lo obtuvo Heileen Chamorro y el tercer lugar recayó en Francisca Villarroel. Entre los hombres, el ganador de los 17K fue Luis Alarcón, mientras que en segundo lugar llegó Ignacio García y Cristián Sánchez se quedó con la tercera posición.

En los 10K, la distancia con más personas inscritas, con alrededor de 2.700 participantes, en las mujeres el primer lugar fue para Loreto Gaete, la segunda posición fue para Margarita Marchant y Tiana Ceballos se quedó con el tercer mejor tiempo. En los hombres, Francisco Barros cruzó la meta en primer lugar, mientras que Pedro Toro se quedó con el segundo puesto y Rodrigo Araya con el tercero.

El circuito infantil, que tuvo alrededor de 300 participantes, tuvo como ganadores a Leonora Zapata, Aximar López y Amanda Gálvez en la categoría femenina; mientras que en la categoría masculina los tres primeros lugares fueron para Gianfranco Briones, León Arancibia y Vincenzo Caimi.

La 15ª Media Maratón TPS Valparaíso es un evento financiado con Ley de Donaciones Deportivas, Instituto Nacional de Deportes y Ministerio del Deporte. El evento también contó con el patrocinio de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y la presencia de los auspiciadores oficiales de la prueba: MSC, Hapag-Lloyd, Ocean Network Express, Empresa Portuaria Valparaíso y Ultraport.

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Por MundoMaritimo