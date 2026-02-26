Entre 2022 y 2025, el mercado global de logística e-commerce registró una expansión significativa tanto en los flujos domésticos como transfronterizos, manteniéndose el primero como el segmento dominante. Sin embargo, según el informe Cross-Border e-commerce Forecasts for a Post-de Minimis World, elaborado por Ti Insight, mayores costos de preparación y despacho de pedidos, debido a la eliminación de los umbrales de minimis en EE. UU. y Europa, podrían suprimir el comercio de bajo valor o bien acelerar la transición hacia modelos de cumplimiento (despacho de pedidos) regional y nearshoring.
En términos de valor, la logística asociada al e-commerce doméstico creció desde 336.700 millones de euros en 2022 hasta 486.000 millones de euros en 2025, lo que representa un aumento de aproximadamente 44% en el período analizado. En paralelo, la logística vinculada al e-commerce transfronterizo aumentó desde 63.300 millones hasta 96.100 millones de euros, equivalente a un crecimiento cercano al 52%.
Aunque este último segmento continúa siendo menor en términos absolutos, el reporte subraya que “el e-commerce transfronterizo se expandió a una tasa más rápida que el doméstico, lo que indica una creciente internacionalización de la demanda del retail online”.
No obstante, cambios normativos recientes en Estados Unidos podrían introducir obstáculos estructurales al crecimiento de estos flujos. En particular, el informe señala que “la eliminación del umbral de minimis de US$800 en agosto de 2025 incrementó los aranceles, los costos de cumplimiento y la fricción aduanera para las importaciones de bajo valor, afectando especialmente a los flujos de paquetería de alto volumen procedentes de Asia”.
Como consecuencia, el crecimiento de la logística e-commerce transfronteriza hacia finales de 2025 “probablemente enfrentó un obstáculo estructural, moderando el impulso hacia el mayor mercado de importación de consumo del mundo”. Reformas similares podrían replicarse en Europa a partir de mediados de este año.
A lo largo del período 2022-2025, la logística doméstica representó entre el 84% y el 85% del valor total del mercado, mientras que el segmento internacional concentró entre el 15% y el 16%. Esta distribución se mantuvo relativamente estable, lo que sugiere que el crecimiento internacional se ha desarrollado en línea con la expansión doméstica, sin alterar sustancialmente la estructura global del mercado.
Proyecciones del e-commerce
A futuro, ambos segmentos continuarán expandiéndose de manera sostenida hacia 2030. Se proyecta que la logística doméstica alcance los 653.400 millones de euros para ese año, mientras que los flujos transfronterizos llegarían a 129.400 millones de euros.
Sin embargo, la Unión Europea también avanza en el endurecimiento de los controles sobre las importaciones de bajo valor. Según el documento, las reformas aduaneras previstas “eliminarán el tratamiento simplificado para pequeños envíos e incrementarán los requisitos de cumplimiento, generando fricción adicional para los flujos de paquetería transfronteriza hacia el bloque”.
El impacto final de estos cambios estructurales sobre los volúmenes y tasas de crecimiento aún es incierto. El informe advierte que “los mayores costos de cumplimiento, además de la fricción aduanera podrían suprimir el comercio de bajo valor o bien acelerar la transición hacia modelos de cumplimiento regional y nearshoring”.
