La Comisión Europea adoptó la Estrategia de Puertos de la Unión Europea, un marco integral destinado a reforzar la competitividad, resiliencia, seguridad y sostenibilidad de los puertos europeos. El fortalecimiento de los puertos de la UE permitirá asegurar la autonomía estratégica de Europa y sus cadenas de suministro críticas, acelerar la transición hacia energías limpias, contribuyendo además a que la UE alcance la neutralidad climática para 2050.

La Estrategia propone acciones centradas en cinco prioridades para abordar los desafíos más urgentes:

Fortalecer la competitividad, la innovación y la digitalización:

Para mejorar la coherencia y coordinación, la Comisión desarrollará criterios y principios orientadores para la financiación e inversiones de la UE en puertos de terceros países. Asimismo, elaborará criterios y orientaciones sobre propiedad y control extranjero, con foco en puertos identificados como infraestructuras estratégicas de doble uso. También apoyará la transformación digital y ecológica mediante la promoción de la innovación, así como la ampliación y adopción de nuevas tecnologías.

Avanzar en la transición energética, sostenibilidad e industrias limpias:

La Comisión acelerará la concesión de permisos y proporcionará procedimientos de evaluación más rápidos para proyectos portuarios estratégicos en materia energética y ambiental. Se destaca que el próximo Plan de Acción de Electrificación respaldará la electrificación de los puertos, el acceso a la red y el despliegue de energía limpia. Asimismo, la Comisión promoverá alianzas para la cooperación energética en y alrededor de las zonas portuarias, con el objetivo de lograr un uso sostenible de la energía, incluido el hidrógeno.

Proteger y asegurar los puertos:

La Comisión reforzará la seguridad portuaria mediante la actualización y revisión de orientaciones existentes, incluidas aquellas relacionadas con amenazas emergentes, además de promover condiciones equitativas a nivel global en materia de seguridad portuaria para los puertos de la UE.

Para combatir el tráfico de drogas, y sobre la base del trabajo de la asociación público-privada European Ports Alliance, la Comisión establecerá marcos para la evaluación de puertos de terceros países y para verificaciones de antecedentes de trabajadores portuarios. La Estrategia también mejorará la alineación de los controles aduaneros entre los puertos de la UE, junto con protocolos de seguridad más sólidos a nivel mundial.

También, establecerá además un foro para que los Estados miembros y las autoridades portuarias intercambien buenas prácticas en ciberseguridad, y llevará a cabo una evaluación de riesgos de seguridad a escala de la UE para identificar los principales riesgos cibernéticos y las medidas adecuadas para mitigarlos.

Acceso a financiamiento e inversiones:

Sobre la base de los instrumentos de financiación existentes de la UE, incluidos el Connecting Europe Facility, los fondos de la Política de Cohesión e InvestEU, la Comisión apoyará a los puertos con principios de financiamiento claros y específicos destinados a mejorar la coordinación y eficiencia del financiamiento europeo. Asimismo, facilitará el acceso a servicios de asesoría y herramientas de mitigación de riesgos, con especial atención a las necesidades de los puertos pequeños y medianos.

Cohesión social, competencias y empleos de calidad:

La Estrategia reconoce el importante papel de los puertos pequeños y medianos y describe iniciativas específicas en innovación, energías limpias, seguridad y conectividad para apoyarlos.

La Comisión respaldará además el desarrollo de una fuerza laboral calificada de nueva generación en todos los sectores de la economía azul mediante acciones en el marco de la Blue Generational Renewal Strategy. Un nuevo Pacto por las Competencias para el sector portuario se centrará en la mejora de capacidades, la recapacitación y la inclusión de trabajadores.

Además, la Comisión preparará orientaciones sobre la aplicación de la legislación de seguridad marítima a los trabajadores portuarios a bordo de buques, así como sobre la manipulación segura de combustibles alternativos en los puertos.

Cabe señalar que, para garantizar una implementación eficaz, la Comisión establecerá un Consejo de Alto Nivel de Industrias Marítimas y Puertos, presidido por el Comisario responsable y los vicepresidentes ejecutivos.

