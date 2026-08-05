El transporte marítimo de contenedores entre China y Estados Unidos continúa mostrando señales de fortaleza a pesar del complejo escenario marcado por los aranceles comerciales, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre en torno a la relación entre ambas potencias, informa Bloomberg.
En ese contexto, la estadounidense Matson, la principal línea naviera que opera portacontenedores abanderados de Estados Unidos y operador de un servicio entre China y la Costa Oeste estadounidense, elevó sus perspectivas para el ejercicio 2026 luego de un sólido desempeño durante el primer semestre del año.
Su CEO, Matthew Cox, afirmó que la línea naviera mantiene una visión optimista para los próximos meses, respaldada por la resiliencia del consumo en Estados Unidos. "Creemos que el consumidor estadounidense seguirá apoyando la demanda de carga en la ruta Transpacífico durante el resto del año", señaló durante la presentación de resultados trimestrales.
Demanda cercana al máximo
El servicio Transpacífico de Matson registró un incremento interanual de 15,2% en el volumen de contenedores transportados durante el segundo trimestre. Según la línea naviera, el servicio se mantendrá "en o cerca de su capacidad" durante la temporada alta enel tercer trimestre. En tanto, se espera que el cuarto cuatrimestre volverá a un comportamiento estacional más habitual, luego del extraordinario aumento de la demanda observado a fines de 2025 tras la tregua comercial de un año acordada entre Washington y Beijing.
Otro cambio relevante identificado por la línea naviera es la creciente participación del Sudeste Asiático como origen de las cargas. Actualmente, entre el 20% y el 25% del volumen transportado en su servicio del Transpacífico proviene de países como Vietnam y Tailandia, reflejando la diversificación de las cadenas de suministro por parte de sus clientes, muchos de los cuales mantienen operaciones tanto en China como en otras economías asiáticas.
Expectativas sujetas al escenario político
Pese al optimismo operacional, Matson reconoce que sus perspectivas dependen de que se mantenga un entorno comercial relativamente estable entre Estados Unidos y China, especialmente cuando ambos países se preparan para una cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping prevista para fines de septiembre.
Cox sostuvo que ambas administraciones tienen incentivos para preservar la estabilidad del comercio bilateral durante lo que resta del año y comienzos de 2027, aunque advirtió que nuevos acontecimientos podrían alterar ese escenario.
La evolución de la relación comercial sigue marcada por temas sensibles como los aranceles, la industria manufacturera china, los semiconductores y la inteligencia artificial. A ello se suma la expectativa por el informe de la Sección 301 de la administración estadounidense sobre la capacidad industrial excedente de China, documento que podría derivar en nuevas medidas arancelarias.
En paralelo, un estudio del National Bureau of Economic Research concluyó que los aranceles implementados por Estados Unidos desde comienzos de 2025 han comenzado a trasladarse gradualmente a los consumidores, primero a través de los importadores y posteriormente mediante aumentos de precios a lo largo de la cadena de suministro.
Por MundoMaritimo
Se observa fuerte divergencia en la confiabilidad de servicios entre rutas Asia-Europa
Matson prevé caída del 90% en sus ingresos por transporte marítimo en el primer trimestre
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
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