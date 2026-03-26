El margen operativo promedio de las principales líneas navieras se redujo drásticamente a un 5,3% en el cuarto trimestre de 2025, marcando un punto de inflexión tras varios trimestres de resultados positivos. De acuerdo con el análisis de Alphaliner, este deterioro se explica por la caída sostenida de las tarifas de flete y el debilitamiento de los ingresos por cada TEU movilizado.
El informe destaca que “el margen operativo promedio de las principales líneas navieras se desplomó a 5,3% en el último trimestre de 2025”, en un contexto en que varias del top 10 reportaron pérdidas operativas. En particular, “las actividades de transporte marítimo de contenedores de Maersk, Yang Ming y ONE cayeron a números rojos”, con resultados EBIT de US$ -153 millones, US$ -23 millones y US$ -84 millones, respectivamente.
Este escenario marca un quiebre respecto de períodos anteriores, ya que “fue la primera vez que el sector registró pérdidas operativas desde el cuarto trimestre de 2023 / primer trimestre de 2024”, reflejando el impacto directo del mercado. Según Alphaliner, esto ocurre tras “una fuerte caída en las tarifas de fletes, con las líneas navieras registrando sus tarifas promedio por TEU más bajas en dos años”.
Pese a este contexto adverso, algunas lograron mantenerse en el área positiva del gráfico, aunque con márgenes mínimos. Es el caso de ZIM, que “logró mantenerse apenas en números azules con una ganancia operativa trimestral de US$13 millones, equivalente a un margen inferior al 1%”. Por su parte, CMA CGM registró utilidades operativas en su negocio naviero, pero “reportó cero beneficios netos a nivel de grupo”.
En contraste, Wan Hai Lines volvió a liderar la rentabilidad del sector, consolidando su posición por tercer trimestre consecutivo. El informe subraya que “Wan Hai registró el mayor margen operativo individual, con un retorno de 18,9%, muy por encima del siguiente competidor, HMM con 10,7%”. La línea naviera taiwanesa también encabezó el ranking anual, beneficiándose de su enfoque en el mercado intra-Asia, el cual “recibió un impulso significativo en 2025 debido a las políticas arancelarias de Estados Unidos”.
Asimismo, ha capitalizado ventajas operativas, ya que “también se está beneficiando de eficiencias derivadas de su flota joven, con una antigüedad promedio de 9 años”, junto con disciplina tarifaria y optimización de rutas.
Solidez relativa a nivel anual
En conjunto, “las nueve principales líneas navieras generaron ganancias operativas por US$13.900 millones en 2025, frente a US$32.600 millones en 2024”. Aunque la caída es significativa, el informe enfatiza que “los resultados se mantienen muy por encima del promedio de la década previa al COVID”, confirmando que la industria aún se encuentra en un ciclo de alta rentabilidad.
En términos operativos, el año estuvo marcado por una dinámica mixta: crecimiento en volúmenes, pero con presión en las tarifas. Según Alphaliner, “todas las grandes líneas navieras aumentaron sus volúmenes en 2025, con la excepción de ZIM”, mientras que “las caídas en tarifas fueron generalizadas, oscilando entre 8% y 24% según cada compañía”.
De cara a 2026, el informe advierte sobre posibles presiones adicionales en los márgenes, asociadas al ingreso de nueva capacidad y cambios en el entorno geopolítico. No obstante, también plantea que eventos disruptivos podrían alterar este escenario, señalando que “la guerra en Irán podría constituir otro evento geopolítico de tipo ‘cisne negro’ que retrase esta caída”.
Por MundoMaritimo
PIL alcanza la media de margen operativo más alta entre las principales líneas navieras en el primer trimestre
Principales líneas navieras registran en el segundo trimestre el margen operativo promedio más bajo en 18 meses
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
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