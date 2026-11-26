La posibilidad de que Maersk y Ocean Network Express (ONE) establezcan una alianza en las rutas Norte-Sur podría modificar la estructura del transporte marítimo de contenedores, cuyo modelo de cooperación entre líneas navieras se ha concentrado históricamente en las principales rutas Este-Oeste.

La información fue adelantada el 24 de noviembre por el medio especializado The Loadstar, que, citando fuentes en Asia, señaló que ambas navieras estarían trabajando en un acuerdo para compartir buques (VSA, por sus siglas en inglés) de alcance global en las rutas Norte-Sur, en lugar de establecer acuerdos individuales para cada ruta. Hasta el momento, ninguna de las compañías ha confirmado las negociaciones.

A partir de estos antecedentes, Drewry analizó las condiciones operacionales y comerciales que podrían favorecer la conformación de este tipo de alianzas en los servicios que conectan Asia, Europa y Norteamérica con América Latina, África y Oceanía, así como sus eventuales implicancias para la competencia entre las líneas navieras y para los propietarios de la carga.

La consultora explica que la concentración de grandes volúmenes de carga en las rutas Este-Oeste justifica el despliegue de portacontenedores de mayor capacidad. La operación conjunta de estos buques permite distribuir costos, mejorar la utilización de la flota y ofrecer redes de servicios semanales más amplias.

En las rutas Norte-Sur, en cambio, la dispersión de los flujos de carga, las diferencias en infraestructura portuaria y los desequilibrios comerciales han favorecido modalidades de cooperación de menor alcance.

Condiciones para una mayor cooperación

Drewry identifica el aumento del tamaño promedio de los portacontenedores como uno de los principales factores que favorecerían una reorganización de los servicios Norte-Sur. Este fenómeno responde al desplazamiento de buques desde las rutas Este-Oeste, tendencia que continuará con las entregas de nuevas construcciones previstas para los próximos años.

En este escenario, la utilización conjunta de capacidad y la reorganización de servicios superpuestos podrían generar eficiencias operacionales, especialmente en aquellas rutas donde resulta difícil justificar económicamente la coexistencia de varias redes independientes.

No obstante, Drewry advierte que, por el momento, “todo esto es especulación”, dado que ni Maersk ni ONE se han pronunciado al respecto.

El alcance de un eventual acuerdo determinará su importancia para la industria. Mientras una serie de VSA individuales supondría una evolución gradual del modelo existente, la planificación coordinada de servicios en múltiples rutas podría representar un cambio estructural.

Implicancias para la competencia

De concretarse una alianza que genere ventajas en costos y servicios, otras líneas navieras podrían adoptar fórmulas similares, acelerando la consolidación de las redes Norte-Sur y aumentando la presión competitiva sobre los operadores de menor tamaño.

Para los propietarios de la carga, Drewry sitúa el principal interrogante en determinar si esta evolución dará lugar a una red “mejor conectada y más confiable” o, simplemente, a una más concentrada. Los embarcadores de menor tamaño, particularmente aquellos que dependen de puertos secundarios, podrían enfrentar una reducción de sus alternativas y de su poder de negociación.

Desde la perspectiva de las líneas navieras, Drewry vincula una eventual cooperación entre Maersk y ONE con la necesidad de competir con la extensa red de servicios Norte-Sur de MSC, líder mundial del transporte marítimo de contenedores.

Este escenario también podría incidir en la estrategia de Hapag-Lloyd, actual socio de Maersk en las rutas Este-Oeste a través de Gemini Cooperation, que podría considerar necesario buscar un aliado para sus servicios Norte-Sur.

Drewry sostiene que los principios de economías de escala, utilización de los buques y eficiencia de las redes que han sustentado históricamente las alianzas en las rutas Este-Oeste también pueden aplicarse a otra ruta marítimas de portacontenedores.

Por MundoMaritimo