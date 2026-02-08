El acuerdo comercial entre Estados Unidos e India abre la posibilidad de una reducción parcial de la dependencia india del crudo ruso, con implicancias directas para los flujos globales de petróleo y la demanda de VLCC. Si bien una interrupción total de las compras a Rusia no se considera factible en el corto plazo, cualquier sustitución parcial por crudo de origen estadounidense o venezolano tendría efectos sobre la utilización de la flota convencional y las millas-tonelada transportadas, reportó Drewry.
Las expectativas de un cambio en los patrones comerciales se intensificaron tras el anuncio del presidente de Estados Unidos de reducir los aranceles a los productos indios del 50% al 18%, lo que podría impulsar el comercio bilateral. En 2024, India se convirtió en el principal importador de crudo ruso, concentrando cerca de la mitad del comercio marítimo de ese país. Una eventual sustitución por barriles procedentes de Estados Unidos o Venezuela implicaría mayores distancias de transporte, incrementando la demanda de capacidad.
En este contexto, el mercado de tanqueros reaccionó con un aumento en los acuerdos de flete a futuro (FFA) para la ruta de referencia TD3C (Medio Oriente–China), especialmente para febrero y los meses siguientes. La expectativa de un mayor flujo de crudo venezolano hacia India elevaría la utilización de VLCC, presionando al alza estos indicadores. Incluso si China reemplaza parte de ese volumen con crudo ruso o del Medio Oriente, el efecto neto seguiría siendo positivo para las millas-tonelada.
El ajuste se produce en un escenario de oferta limitada de VLCC. Durante el último año se incorporaron solo seis buques de este tamaño a la flota, mientras que para 2026 se prevé la entrega de otros 33. A esto se suma el impacto de las sanciones, que han reducido la oferta efectiva de naves disponibles.
En términos de ingresos, las proyecciones de equivalentes de fletamento por tiempo indican que las tarifas para el primer trimestre de 2026 se mantendrían por encima de los US$100.000/día, mientras que en el segundo trimestre se ubicarían en torno a los US$93.100/día.
Respecto a las compras indias de crudo ruso, solo algunas refinerías del país cuentan con capacidad técnica para procesar grandes volúmenes de crudo pesado. Esto limita la posibilidad de una sustitución total, especialmente en el caso de las refinerías del sector público. No obstante, India ya ha reducido importaciones desde Rusia, diversificado proveedores y manifestado su disposición a ampliar el comercio energético con Estados Unidos.
En conjunto, el acuerdo comercial entre Estados Unidos e India, junto con el entorno de sanciones y ajustes arancelarios, apunta a una reconfiguración de las rutas del crudo. Aunque no se prevé un cese total de las importaciones indias desde Rusia, los cambios en los flujos podrían aumentar las millas-tonelada transportadas y sostener una mayor demanda de VLCCs hacia 2026.
Por MundoMaritimo
Crisis de las aerolíneas podría reconfigurar el transporte aéreo en Latinoamérica y derivar en una débil competencia
México: Disminución de las exportaciones de crudo en los próximos años afectaría demanda de Suezmax y VLCCs
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.