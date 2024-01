La escena del transporte marítimo de línea fue tomada por sorpresa la semana pasada cuando Maersk y Hapag-Lloyd anunciaron una nueva asociación en las principales rutas Este-Oeste, a partir de febrero de 2025 bajo el nombre de Gemini Cooperation.

El anuncio llamó la atención en primer lugar por marcar un giro de 180 grados en la postura de Maersk de “operar de forma independiente” después del fin de anunciar el fin de su asociación con MSC en 2M. En segundo lugar, Hapag-Lloyd abandonará THE Alliance después de ocho años. Tercero, pero no menos importante, es la elección por parte de los operadores de una red con recaladas muy limitadas en itinerarios de aguas profundas.

“Hub and Spoke” (método de distribución de bienes que centraliza la logística en un Hub y desde ahí transporta los productos o pedidos a otros centros de almacenamiento, denominados spokes) no es un concepto nuevo en sí mismo, pero nunca se ha implementado tan radicalmente como pretenden hacerlo Maersk y Hapag-Lloyd.

A diferencia de las alianzas "tradicionales" actuales, que normalmente se limitan a servicios de aguas profundas, Maersk y Hapag-Lloyd operarán conjuntamente un buen número de servicios shuttles regionales, que alimentarán los itinerarios de aguas profundas "pobres" de "Gemini".

Estrategia centrada en la fiabilidad

Mediante Gemini Cooperation, Maersk ha cambiado su rumbo al asociarse con uno socio para todas las rutas Este - Oeste. La línea naviera optó por un socio con una estrategia básica diferente, ya que Hapag-Lloyd no comparte la ambición de Maersk de convertirse en un proveedor logístico global integrado.

Gémini Cooperation no está abierta a miembros adicionales. Maersk proporcionarán el 60% de la capacidad y Hapag-Lloyd el 40% restante. Ambos planean incorporar unos 290 buques con una capacidad combinada de 3,4 MTEUs. La red comprenderá 26 servicios principales, complementados por una red de servicio shuttles en puertos regionales: 14 en Europa, cuatro en Medio Oriente, 13 en Asia y uno para el Golfo de Estados Unidos.

La parte más ambiciosa del acuerdo es el objetivo de ofrecer una fiabilidad de las recaladas superior al 90% una vez que la red esté en plena operación. Para facilitar esto, Gemini limitará el número de recaladas por itinerario al mínimo, con la esperanza de reducir los retrasos y garantizar los tiempos de recalada.

Gemini dependerá de doce hubs clave, donde, además de Singapur y Cartagena (Colombia): una de las líneas navieras posea u opere terminales. El control de estos hubs permitirá la integración de la planificación tanto para las líneas navieras como para las terminales.

Los hubs incluidos son: Tanjung Pelepas, Salalah, Port Said (que se unirá posteriormente con Damieta, Egipto), Tanger Med, Algeciras, Róterdam, Bremerhaven, Wilhemshaven y Lázaro Cárdenas.

'Gemini' también aplicará el concepto de recaladas limitadas por servicio a sus servicios shuttles regionales.

¿Habrá más cambios próximamente?

La salida de Hapag-Lloyd de THE Alliance, de acuerdo con Alphaliner, podría desencadenar una nueva ronda de cambios de alianza, pero las opciones para los miembros restantes de THE Alliance ONE, HMM y Yang Ming son bastante limitadas.

Potencialmente, THE Alliance podría continuar sus operaciones sin Hapag-Lloyd (quinta en el mundo), liderada por ONE (sexta) que ya aporta la mayor parte de la capacidad de en esta alianza (38,7%), superior al 26,2% de Hapag-Lloyd, el 17,6% de Yang Ming y el 17,5% de HMM.

Juntos, ONE, HMM y Yang Ming actualmente despliegan 2,3 MTEUs en los servicios de THE Alliance (Gemini será mayor, con 3,40 MTEUs). Potencialmente, podrían invitar a Wan Hai Lines unirse a THE Alliance con su flota de 18 buques (incluidos los que están en construcción) de 13.000 TEUs.

En tanto, es muy poco probable que alguno de los miembros que se quedan en de THE Alliance busquen sumarse a Ocean Alliance, ya que sus integrantes CMA CGM, Cosco y Evergreen ya que tienen una enorme cuota de mercado en Asia.

Actualmente, Ocean Alliance ya es la mayor alianza con una flota de 4,28 MTEUs y una cuota de mercado de 35% en el comercio Asia - Norteamérica.

Si bien las autoridades de competencia nunca expresaron formalmente ningún límite estricto Para las cuotas de mercado de la alianza, Ocean Alliance podría estar sujeto a más escrutinio, puesto que CMA CGM, Cosco y Evergreen cuentan con grandes libros de pedidos, principalmente de buques de más de 13.000 TEUs.

Convencer a un miembro de Ocean Alliance para que se una a THE Alliance en 2025 podría ser una opción para ONE, HMM y Yang Ming. Por el momento, Sin embargo, tal medida es puramente especulativa.

Por MundoMarítimo