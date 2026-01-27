Maersk Tankers y bound4blue han alcanzado un hito clave en su colaboración con la instalación de velas de succión rígida eSAIL a bordo del tanquero “Maersk Trieste”. Cuatro de estas velas de succión plug and play de 24 metros fueron montadas en el buque, completando la primera fase de un acuerdo que prevé la instalación de un total de 20 unidades en cinco naves de tamaño medio (MR) de última generación. El contrato, firmado en diciembre de 2024, es el mayor pedido realizado hasta ahora por bound4blue.

El CEO y cofundador de bound4blue, José Miguel Bermúdez, calificó este avance como “un momento decisivo” en la creciente aceptación y adopción de la energía eólica en una industria en proceso de transición.

Ventajas de las velas de succión

Las unidades funcionan aspirando aire a lo largo de una superficie aerodinámicamente optimizada para generar una fuerza de sustentación hasta siete veces mayor que la de las velas rígidas convencionales de tamaño comparable.

Con configuraciones adaptadas a cada buque, cada dispositivo puede lograr reducciones de dos dígitos en el consumo de combustible y en las emisiones de CO₂, al tiempo que mejora de forma significativa el índice de Intensidad de Carbono (CII). Estos sistemas también permiten obtener beneficios regulatorios y económicos bajo marcos como FuelEU Maritime, mediante el Wind Reward Factor, así como en EEDI/EEXI.

Rápida instalación

Ambas compañías y el integrador del sistema, Njord, optaron por un proceso de instalación en dos etapas para el Maersk Trieste, maximizando la eficiencia y minimizando el tiempo fuera de servicio del buque.

Tras los trabajos preparatorios realizados en el astillero Yiu Lian, en Shenzhen (China) —que incluyeron la instalación de pedestales en cubierta y modificaciones eléctricas—, el buque arribó al astillero EDR, en Bélgica. Allí, las unidades fueron izadas a bordo, aseguradas a las bases previamente instaladas y conectadas a las redes eléctricas y de datos del buque mediante un proceso plug and play precomisionado. La simplicidad mecánica del diseño facilita su integración en los flujos de trabajo habituales de los astilleros, ayudando a minimizar los tiempos de parada.

Adaptadas para tanqueros

“El tamaño y la eficiencia de las eSAILs permiten que los tanqueros se beneficien de la propulsión eólica de forma segura y rentable, sin alterar sus perfiles operativos: sin sistemas basculantes, manteniendo un calado aéreo operativo normal y con la simplicidad de una solución no ATEX [normativa europea para equipos que operan en atmósferas potencialmente explosivas]”, añadió Bermúdez.

Por su parte, Claus Grønborg, Chief Investment Officer de Maersk Tankers, señaló que “para la industria tanquera, el progreso en la reducción de emisiones requiere inversiones e implementaciones concretas. En Maersk Tankers, nos enfocamos en desplegar tecnologías avanzadas de eficiencia energética para reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO₂. Implementar sistemas de propulsión asistida por viento a escala permite realizar viajes más eficientes para nuestros clientes, al tiempo que apoyamos el cumplimiento de FuelEU Maritime y del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE”.

La tecnología de bound4blue, con certificación de tipo de DNV, está diseñada para una integración simple tanto en nuevas construcciones como en proyectos de modernización, y es aplicable a una amplia gama de buques (incluidos petroleros, graneleros, Ro-Ro, cruceros, ferris y gaseros, entre otros).

Por MundoMaritimo