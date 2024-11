Una filial de Klaveness Combination Carriers ASA ("KCC") firmó un acuerdo con Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co. Ltd. y Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding Co., Ltd, para instalar su primer sistema de propulsión asistida por viento con dos velas de succión (eSAILs) de bound4blue en el buque “CABU III”, cuya entrega está prevista para el tercer trimestre de 2026. El nuevo buque de carga mixta (tanquero/granelero) en incorporar la tecnología de propulsión por viento de bound4blue, mientras que las dos unidades instaladas serán también las velas de succión de mayor tamaño registradas hasta la fecha, alcanzando una altura de 24 metros y 6 metros de ancho.

La decisión de KCC de instalar la solución de bound4blue fue el resultado de un estudio exhaustivo de tecnologías de propulsión por viento, en el cual las eSAILs se identificaron como la opción más eficiente para los buques y rutas comerciales evaluadas. Conocidas como velas de succión, son una solución innovadora que aprovecha el viento disponible para generar empuje limpio, reduciendo así el consumo de combustible y las emisiones del buque.

Las velas de succión se instalarán en la proa del buque para facilitar las operaciones portuarias. Esta solución, certificada por DNV, utiliza un sistema de ventiladores para hacer circular el aire a través de la superficie aerodinámicamente optimizada de la vela, generando así eficiencia propulsiva.

La instalación de las velas de succión en el buque forma parte de la ambición de KCC de reducir la intensidad de carbono de su flota en más del 45% para finales de esta década, en comparación con 2018. Su estrategia se basa en la eficiencia comercial de sus buques de transporte combinado, que tienen una huella de carbono entre un 30 y un 40% menor que los buques estándar de la competencia, mediante inversiones en medidas innovadoras de eficiencia energética y operativa. Hasta la fecha, KCC ha comprometido US$32 millones en 15 medidas diferentes de eficiencia energética, que en conjunto se espera que reduzcan el consumo de combustible y las emisiones de carbono en un 15% en su flota moderna construida después de 2015.

Engebret Dahm, CEO de KCC comentó que “estamos entusiasmados de colaborar con bound4blue con esta innovadora solución de propulsión asistida por viento en nuestra flota. Esta tecnología tiene un gran potencial para reducir las emisiones de carbono y se espera que se convierta en una herramienta clave para que la industria alcance sus objetivos de descarbonización”.

David Ferrer, cofundador y CTO de bound4blue, añadió que “estamos encantados de firmar este nuevo acuerdo con un armador del prestigio de KCC. Se trata de un contrato histórico para nosotros en muchos aspectos, convirtiéndose no solo en las eSAILs más grandes hasta la fecha, sino también en nuestro primer proyecto de construcción de un buque en China. Proporcionará a KCC una solución probada en el mercado, autónoma y robusta. Esperamos trabajar con el equipo de KCC mientras lideran la ‘revolución por viento’ en este segmento clave de la navegación”.

Por MundoMaritimo