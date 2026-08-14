Maersk informó hoy a sus clientes que sus operaciones logísticas en algunas zonas de Colombia están experimentando interrupciones tras el terremoto registrado el lunes 10 de agosto, con afectaciones particularmente relevantes en Buenaventura y en distintos corredores terrestres del país.

La línea naviera señaló que “las operaciones de terminal en Buenaventura han sido suspendidas temporalmente mientras se realizan evaluaciones de las instalaciones y la infraestructura”. Como consecuencia, también se están viendo afectados las operaciones de los buques, las actividades de manejo de carga y los itinerarios de servicio en el puerto.

En el frente terrestre, Maersk indicó que los cierres de carreteras y las restricciones de tráfico en rutas clave entre Buenaventura y el interior de Colombia pueden afectar el movimiento de carga de importación y exportación. Asimismo, las operaciones de depósitos y servicios de atención al cliente en Buenaventura y Cali están experimentando interrupciones.

Afectaciones en servicios marítimos

Maersk detalló la situación de dos de sus buques vinculados a los servicios de Buenaventura:

El “Luna Maersk 628W”, que se encontraba operando en Buenaventura, no pudo completar las operaciones de carga y descarga. De acuerdo con la línea naviera, “los contenedores que no pudieron ser descargados o embarcados serán reprogramados en el próximo buque disponible”.

En tanto, el “Gudrun Maersk” 628E/633W omitirá su recalada en Buenaventura. La carga prevista para este buque también será reprogramada en el próximo buque disponible.

Maersk recomendó a sus clientes continuar monitoreando los itinerarios y las notificaciones de sus embarques a través de Maersk.com.

Cierres y restricciones en la red terrestre

La línea naviera informó de cierres totales en la vía Calarcá-Ibagué (PR 54+800), vía Buga-Buenaventura (PR 71) y vía Manizales-Fresno (PR 36, sector Cerro Bravo).

A estos se suman cierres preventivos, mientras se realizan inspecciones, en el túnel Guillermo León Valencia, los túneles de Sumapaz y el puente Mariano Ospina Pérez.

Maersk también identificó afectaciones en la vía Girardot-Bogotá (Km 36), la vía Montenegro-Quimbaya (Km 5) y el corredor Buenaventura-Yotoco.

Instalaciones sin impactos reportados

En contraste con las afectaciones registradas en Buenaventura y algunos corredores terrestres, Maersk indicó que, hasta el momento, sus instalaciones no han reportado impactos operativos.

Según el comunicado, los centros almacenamiento de Cartagena y Bogotá, el Centro Logístico de Tocancipá y el depósito de Cartagena permanecen disponibles.

La línea naviera señaló que continúa evaluando medidas de contingencia para minimizar las interrupciones y apoyar la continuidad de las operaciones de sus clientes. “Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las partes involucradas para identificar soluciones alternativas cuando sea posible y apoyar el flujo de carga a través de la red”, indicó.

Maersk precisó que las evaluaciones continúan y que “aún se está determinando el alcance total del impacto”, por lo que seguirá monitoreando la situación y entregando nuevas actualizaciones a medida que se disponga de mayor información.

Por MundoMaritimo