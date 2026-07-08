Maersk comunicó las medidas de alivio (Relief package) y la guía operativa actualmente vigente para los usuarios afectados por la situación en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos registrados el 24 de junio.
En concreto, Maersk implementará las siguientes medidas de alivio:
Maersk también recordó que las operaciones comerciales en el Puerto de La Guaira permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso.
De acuerdo con las instrucciones emitidas por las autoridades aduaneras venezolanas, la carga originalmente destinada a La Guaira que haya sido redirigida y desembarcada en Puerto Cabello podrá seguir reflejándose en los registros aduaneros y en la documentación de transporte relacionada como carga asociada a La Guaira, a pesar de haber sido físicamente descargada en Puerto Cabello, salvo que el usuario solicite cambiar la documentación a Puerto Cabello.
Por lo tanto, explica Maersk, los usuarios afectados deben considerar que los manifiestos aduaneros y los conocimientos de embarque (B/L) relacionados pueden hacer referencia a La Guaira, de acuerdo con la guía proporcionada por las autoridades correspondientes.
Además, a partir del 28 de junio de 2026, de acuerdo con los Términos de Servicio y mientras las operaciones en el Puerto de La Guaira permanezcan suspendidas, Maersk declarará los viajes originalmente destinados a La Guaira como concluidos en Puerto Cabello, puerto donde se entregarán estos embarques.
Medidas de otras líneas navieras
Por otra parte, MSC, CMA CGM y ZIM mantendrán suspendidos sus servicios hacia La Guaira hasta nuevo aviso. Mientras tanto, las cargas serán transbordadas o redirigidas a través de otros puertos, entre ellos Puerto Cabello.
De acuerdo con Alphaliner habitualmente, La Guaira es atendido por tres servicios principales de transporte de contenedores: el servicio ‘New Santana’ de MSC entre Lejano Oriente y la Costa Este de Sudamérica (ECSA), y el servicio ‘PEX2’ de CMA CGM entre Asia, el Caribe y la Costa Norte de Sudamérica (NCSA), operado conjuntamente con Cosco Shipping Lines, que realiza escalas de carácter irregular en el puerto venezolano.
CMA CGM también opera el servicio ‘Cagema V’, que conecta La Guaira con Jamaica, Colombia y Estados Unidos. Adicionalmente, el puerto recibe servicios regionales hacia Colombia y Panamá, incluyendo el ‘Venezuela Feeder’ de MSC, el ‘Venezuela Feeder’ de Maersk y el servicio ‘PVX’ de X-Press Feeders.
Entre los demás operadores que habitualmente recalan en La Guaira se encuentran ZIM, mediante su servicio ‘VEL’, que conecta con Jamaica, Guyana y Colombia, y la línea naviera de nicho Fjord-Havn Feeders, que ofrece un servicio con destino a Colombia.
Por el momento, no existe claridad sobre cuándo las líneas navieras podrán reanudar sus recaladas en La Guaira, ya que las autoridades venezolanas aún no han informado una fecha para el restablecimiento de las operaciones comerciales en el puerto.
Por MundoMaritimo
Canal de Panamá extiende las medidas de alivio temporal para sus clientes hasta finales de 2020
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